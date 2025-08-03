Hacettepe Üniversitesi Yangın Ekoloğu Çağatay Tavşanoğlu: Neoliberalizm ve Popülist Çevre Politikaları Yıkım Getiriyor

Politika Kolektifi

Bu hafta BirGün Pazar sayfalarında orman yangınlarının yerel ve küresel politik sebeplerini, Hacettepe Üniversitesi'nden Yangın Ekoloğu Çağatay Tavşanoğlu ile konuştuk.

Türkiye ekolojisi bugün yangınların da gösterdiği kırılganlığa hangi politikalar, siyasal-ekonomik tercihler ile geldi, bu ısınan iklimin arkasında hangi dinamikler belirleyici oldu?

Türkiye’deki doğal alanlar üzerindeki insan baskısının geçtiğimiz on yıllar boyunca gün geçtikçe artmasının, biyolojik çeşitlilik açısından ılıman kuşak ülkeleri arasında eşsiz bir yerde bulunan ülkemiz ekosistemlerinin birçok afete ve iklim değişikliğine karşı daha kırılgan hale getirdiğini söyleyebiliriz. Bu süreç, elbette siyasetten bağımsız bir şekilde gerçekleşmedi ve iktidarların ekonomi ve doğal alan yönetim politikalarının bir sonucu olarak ortaya çıktı.

Ekonomi politikası neredeyse tamamen büyümeye odaklı olan diğer kapitalist devletlerde olduğu gibi Türkiye’de de ekoloji, ekonominin hep gerisinde kaldı. Bu doğrultuda siyasal sistem, ekonomi ile ekoloji arasında bir tercih yapması gerektiğinde, hemen hemen her zaman ekonomik odaklı politikalardan yana oldu. Nüfusu artışı ve buna bağlı tarım alanı gereksiniminin artması, kırsaldan kente göç ve sulak alanların tarım alanı açma ve sıtma ile mücadele için kurutulması, Türkiye’de geçtiğimiz yüzyılın en önemli doğal alan kayıplarının ana sebebi oldu.

Özellikle son yirmi yılda giderek hızlanan neoliberal ekonomi politikaları ile uyumlu olarak, doğal alanların ekonomik amaçlarla kullanımının önündeki yasal olarak bağlayıcı engellerin (yasa, yönetmelik vb.) sistematik olarak kaldırılması ile doğal alan tahribinin önünün açılmasına şahit olduk. Eskiden orman alanlarına maden açılması mümkün değilken ya da çok sayıda devlet kurumunun özel izinlerine tabi iken, bugün geldiğimiz noktada neredeyse milli parklar gibi koruma alanları da dahil olmak üzere madencilik faaliyetlerinin üzerindeki son engellerin de kaldırıldığı bir noktaya geldik. Çok eskiye gitmeden, on beş yıl öncesine kadar, doğal alanlarda yapılmaya çalışılan tahrip edici faaliyetlere karşı mahkemeler ve Danıştay sıklıkla yürütmeyi durdurma kararı verirken, değiştirilen yasalar nedeniyle bugün bu gibi durumlarda mahkemeler devlet ve özel şirketler lehine karar verir hale geldiler.

EKOLOJİK YIKIM POLİTİK TERCİH

Bu siyasal tercihler, doğal alan kaybını ve habitat parçalanmasını artırdığı için ekosistemleri de diğer etkilere karşı daha kırılgan hale getirmektedir. Konuya orman yangınları özelinde bakacak olursak, bugünkü büyüyen ve tahrip gücü artan yangınlarda da geçtiğimiz yüzyılın ekonomi odaklı politikalarının bir izi olduğunu görmekteyiz. Geçtiğimiz yüzyıldan günümüze kadar gelen süreçte, özünde çevreci diyebileceğimiz bir yaklaşım ile, ülkenin tahrip olmuş orman alanlarının yeniden ormanlaştırılması için yoğun çabalar sarf edilmiş, teknolojinin ve ilgili devlet kurumlarının kapasitesinin on yıllar içerisinde gelişmesi ve halkın da yoğun desteği ile, günümüzde ağaç barındırmayan hemen tüm alanların ağaçlandırılma girişimleri ile karşı karşıya kalınması durumuna kadar gelmiş durumdayız. Bu girişimlerin yalnızca Türkiye’de olmadığını ve dünya üzerinde birçok politikacı ve sivil toplum örgütünün de çayırların, çalılıkların ve savanların ağaçlandırılması için geniş ölçekli girişimlerde bulunduğunu da hatırlatmadan geçmeyeyim.

Bu nedenle, bizim coğrafyamızdaki bugünkü yeni yangın rejimlerini açıklamak için hem geçmişe hem de bugüne bakmamız gerekiyor. Yüz yıllık yangın önleme faaliyetleri, ağaçlandırma politikaları ve köyden kente göç sebebiyle yabanlaşan ve ormanlaşan alanların artışı sayesinde ormanlarda aşırı yanıcı madde yükü ortaya çıkmıştır ve bu durum günümüzdeki daha büyük yangınlara zemin hazırlamıştır. Günümüzde artan insan nüfusu insan kaynaklı yangınların artışına neden olmakta, buna eşlik eden iklim değişikliği ise kurak dönemin uzaması ve sıcak dalgalarının şiddetinin ve süresinin artması ile yangınlar çıktığında daha şiddetli ve büyük olmasına yol açmaktadır. Buradaki ana etkenlerden iklim değişikliği, küresel olarak büyüme eksenli ekonomik politikalardan vazgeçilmemesinin bir sonucu iken, yanıcı madde miktarındaki artış ise ormancılıktaki ekonomik getiri gerekçeleri ve sıklıkla yanlış bir ekolojik önyargıya dayanan, orman olmayan tüm alanların onarılması gereken bozulmuş alan olarak görülmesi nedeniyle yürütülen politikaların bir sonucudur.

Dolayısıyla, yürüttüğümüz ekonomi politikalarının, siyasi tercihlerin ve çarpık çevre koruma algısının bugünkü yangınların büyümesinde önemli rolleri vardır diyebilirim.

ORMAN POLİTİKALARI DEĞİŞMELİ

Her yaz artık insanlarımızın da canını alan bu yangınları yaratan ekolojik krize karşı ülke çapında nasıl politikalar geliştirilebilir, hangi talepler üzerinden mücadele edilebilir?

Geçtiğimiz yüzyılın bugünden bakıldığında açıkça yanlış olduğu görülen ormancılık politikalarından vazgeçmeden, iklim değişikliğini engellemek için karbon salımını düşürecek politikalar için çaba harcamadan ve giderek artan insan kaynaklı yangınlar için önleyici tedbirleri artırmadan felaketle sonuçlanan bu büyük yangınları azaltmak mümkün görünmemekte.

İklim değişikliğinin şekillendirmekte olduğu içinde bulunduğumuz yüzyılda, ormanlarda yanıcı madde yükünü artıran ağaçlandırma politikalarından vazgeçerek, doğal alanların sadece ormanlardan ibaret olmadığını anlamamız gerekiyor. Çalılık (makilik) ve çayırların (bozkırlar) da ormanlar kadar değerli karasal ekosistemler olduklarını kabul ederek politikalarımızı orman-makilik-çayır komplekslerini içeren peyzajları destekleme yönünde değiştirmek, yangınların büyümesinin ve tahrip edici etkisini peyzaj ölçeğinde azaltmanın bir yolu olarak öne çıkmaktadır. Ayrıca, modern yangın yönetim tekniklerinden olan yanıcı madde yükü azaltıcı faaliyetlerin de Türkiye’deki orman yönetim politikalarının vazgeçilmez bir parçası olması şarttır. Bu faaliyetler arasında, ormanlarda keçi gibi hayvanların otlamasına izin vermek, denetimli yangınlar çıkarmak ve mekanik olarak orman altı çalı ve dalların temizlenmesi yer almakta.

Türkiye ormanlarının hemen hemen tamamının devletin mülkiyetinde olması, orman yönetim politikalarının hızlıca değiştirilebilmesi için bir fırsat sunmaktadır. Bu doğrultuda, ormanların yönetiminden sorumlu Orman Genel Müdürlüğü’nün yeni yüzyılın koşullarına uygun ormancılık politikalarına geçme konusunda esnek olduğunu görmekteyiz ve yukarıda değinilen bazı faaliyetlerin kısmen de olsa Türkiye’de hayata geçmeye başladığını gözlemlemekteyiz. Ancak, bu sürecin yavaş ilerlemekte olduğunu ve halen denetimli yakma uygulamasının yaygınlaşması gibi bazı konularda kurumsal bir direnç olduğunu da belirteyim. Bununla birlikte, orman yangınları söz konusu olduğunda, doğanın hatalı gözlüklerin ardından görülmesinin bir sonucu olarak, halkın devlet kurumlarına yapmakta olduğu baskıyı da göz ardı etmemek gerekir. Türkiye’de bir devlet kurumunun, bilimsel olarak gerekli olsa bile, bir orman yangınını bilerek söndürmemesi gibi bir durumun, yaratacağı infial ve sosyal medya kaosunu tahmin edebiliriz. Hatta, yangına maruz kalan alanların ağaçlandırılması konusundaki halk baskısının, bazı durumlarda yerel orman işletme müdürlüklerinin bilimsel açıdan gerekli olmasa bile biyoçeşitliliğin ve birçok ekosistem hizmetinin kaybına yol açacak şekilde agresif ağaçlandırmalar yapmasını tetiklediğine de şahit olabilmekteyiz. Orman yangınları konusunda yetersiz ya da yüzeysel bilgiye sahip bilim insanlarının da ilgili kurumları yönlendirme ya da halkı bilinçlendirme potansiyeli sınırlı kalmaktadır. Bu doğrultuda, Türkiye’de orman yangınlarının iklim değişikliği koşulları altında yönetimi konusunda sivil toplum ve devlet kurumlarının, bilim çevrelerinin ve halkın modern bilimsel kuramlara dayanan bir aydınlanmaya gereksinimi olduğu da açıktır.

NEOLİBERALİZMİN ASTEROİT ETKİSİ

Sivil toplumun ve halkın mücadele odağında ise “sanal” ve “çarpık” ekoloji algısından kaynaklı mesnetsiz iddialar ileri sürmek ya da bunların peşinden gitmek yerine, daha gerçekçi ve doğru bilgiye dayanan bir eleştiri, izleme ve denetleme yer alması gerekir. Öncelikle, devletin yangın ve ormancılık politikalarını izlemek ve denetlemek için, orman yangınlarının bu coğrafyanın doğal bir parçası olduğunu ve hiçbir zaman bitmeyeceğini kabullenmek, iklim değişikliği ve geçmiş ormancılık politikaları nedeniyle yangınların giderek daha da artacağının farkında olmak ve yangınla mücadelenin birçok farklı tekniği ve eylemi bir arada içerdiğini bilmek gerekiyor. Yoksa, sivil toplum ve halk enerjisini yangın söndürme uçak ve helikopterlerinin sayısı ya da teröristlerin yaktığı ormanlar gibi ana konunun çok uzağında yer alan yüzeysel argümanları yaymaya harcar (bugün her yangın sezonunda rastladığımız gibi) ve hiçbir sonuca ulaşmayan kısır tartışmalar içerisinde günler geçer. Nihayetinde de gelecekteki yeni yangın sezonunda aynı tartışmaları yeniden yapmak üzere mevcut yangın sezonunu kapatırız.

Son söz olarak, ekolojik krizi yaratan neoliberal politikalardan çıkışın, insanlığın ve doğal ekosistemlerin sürdürülebilir geleceği için şart olduğunu söylemek gerekiyor. Büyüyen ve şiddetlenen orman yangınları bu krizin sadece bir parçası ve krizin diğer boyutları ile birlikte, milyonlarca yılda ortaya çıkmış biyoçeşitliliği geçmişteki bir asteroid çarpmasında olduğu kadar etkili bir şekilde yok etmek ve kendi medeniyetimizin sonunu getirmek üzere olduğumuz için, bir an önce harekete geçmemiz gerekiyor.