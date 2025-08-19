Hacıbektaş’tan geleceğe…

Hafta sonu Hacıbektaş’taydık. Alper Taş, İsmail Tombul, Hozat Belediye Başkanı Aydın Kaya ve Saratlı Belediye Başkanı Cuma (Kaplan) Abi, tümüyle dolu bir salonda “Türkiye’nin Geleceği ve Sol”u konuştuk.

Ön sırada oturanlar arasında Muhammed Ali de var, iyi ki var! Sanırım 10-11 yaşında ve salonun yaş ortalamasını biraz aşağı çekiyor.

Cuma Abi, Sol Partili Saratlı belediye başkanı -yaşını öğrenince “Abi” demem şart oldu- konuşmacıların yaş ortalamasını aşağı çekmese de dinçlik ortalamamızı yükseltiyor!

Hacıbektaş hınca hınç dolu; 62.Ulusal, 36. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri nedeniyle insanlar Türkiye’nin dört bir yanından akıp gelmiş.

En küçük bir boşluğa, kaldırımlar dahil, çadırlar kurulmuş; kamyonet kasaları insanların içine beşer onar doluştuğu birer otel odasına dönüşmüş. Yollardaki engelli, hasta sayısı dikkati çekiyor. İnsanlar şifa bulsun diye yakınlarını da getirmişler Hacıbektaş’a.

Panelimizin konusu “Türkiye’nin Geleceği ve Sol”, konuşmacılar da belli. Ancak; pankart, Sol Parti flamaları ve sloganlarla şehrin sokaklarını adımlayarak salona ilerlerken, panelin konusuna dair en net mesajı yol kenarlarında toplananlardan duyuyoruz.

Sol Parti, panel salonuna gidişi kitlesel bir yürüyüşe dönüştürüyor. Yürüyenler sloganlar atarak ilerlerken, ben de kenarda onları izleyenlerin tepkilerine dikkat kesiliyorum. Alkışlayan, sloganlara eşlik eden, destekleyen çok.

Belki hayatında ilk kez bir slogan attığını düşündüğüm kadınlar, gençler var yol kenarlarında. Bir slogana büyük bir kabulle katıldıklarını, onu yürüyenlere geri haykırdıklarını gözlüyorum: “Kurtuluş yok tek başına; ya hep beraber ya hiçbirimiz!”

İnsanların “sol duyusu” bu! Siyasal öznelere de doğruyu işaret eden bir “toplumsal akıl”.

Panelde biz uzun uzadıya; “Türkiye’nin, hatta dünyanın bir geleceği olacaksa bu kapitalizmle olmayacak, sosyalizmle olacak, bu da bir tercih değil, zorunluluk” diye anlatıyoruz!

Şu yangınlar misal; yol kenarlarına izmarit atmayın, ormanlık alanlarda cam şişe bırakmayın, mangal yakmayın falan gibi uyarılarla önü alınacak bir şey değil.

Sadece bizde değil, Sibirya ve Kanada’da da ormanlar yanıyor. Kanada tarihinin en kötü ikinci yangın sezonunu yaşadı ve yıl ortasına kadar yaklaşık 7.5 milyon hektar kül oldu. Yakın coğrafyamızda İspanya, Portekiz, Yunanistan, Fransa, Balkanlar yanıyor. Güney Amerika’da; Arjantin, Şili, Kolombiya dahil birçok ülkede yaklaşık 6 milyon hektar alan yandı. Asya’da Güney Kore bu yıl tarihinin en ölümcül yangınlarını yaşadı; 32 kişi öldü, 100 bin hektar orman yok oldu.

Daha uzatmayayım… Seller de var. Ağustos başında çamur seli Hindistan’da bir yerleşim yerini yuttu; 60 ölü ve hala 200 kayıp!

Kapitalizm dünyayı hızla “kıyamete” sürüklüyor. İnsanın yarattığı bir sistem, bir yandan da yoksulluk ve savaşlarla insan türünü yok ediyor.

Hacıbektaş sokaklarının büyük bir doğallıkla alıp içselleştirdiği ve dönüp tüm siyasi öznelere aktardığı slogan -“Kurtuluş yok tek başına”- dünyanın hızla yaklaştığı sondan kurtuluş reçetesidir. Dünya otoriter rejimlerden ve kapitalist yok oluştan kurtulacaksa, solun birleşik mücadelesiyle kurtulacak.

Tersinin bizi nereye götürdüğünü bu hafta sonu Bolivya’da gördük. 2020’de birleşerek yüzde 55 oyla başkanlığı kazanan Sosyalizme Doğru Hareket (MAS) şimdi parçalı haliyle yerlerde sürünürken, başkanlık yarışı merkez sağ ve daha sağ iki aday arasında ikinci tura kaldı.

Hacıbektaş sokakları, sloganlara tepki verirken, siyasi öznelere de “Sakın unutmayın” diyor; “Ya hep beraber ya hiçbirimiz!” Dün sokaklardan ilk kez birlikte seslenen kamu emekçilerinin söylediği de bu!