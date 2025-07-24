Hadise hadisesi

İlk sahneye çıktığımda 6 yaşındaydım. Aslında buna sahneye çıkmak yerine sahneden indirilmek desem daha doğru olur. Zira ağabeyim Gökhan’ı kıskanarak “ben de şiir okuyacağım” diye tutturmam Diyarbakır Şehit Namık Tümer İlkokulu’ndaki ilk sahne gösterimin alkışsız bir şekilde sonlanmasına neden olmuştu.

Zar zor ezberlediğim bir şiiri okumak için sahneye çıkmış sahnenin bir ucundan diğerine birkaç tur attıktan sonra bilinmeyen bir el beni perdenin arkasından içeri çekmişti. Oysa ben bir asker çocuğu olarak “başla” komutunu bekliyordum. Yani ilk anlaşılamamam o yıllarda başlar. Şaka bir yana sahnede insan her yerde olduğundan çok daha yalnızdır. Yine yıllar önce bir dinleyicimiz “Sahne tanımadığınız insanlarla kıyameti paylaşmaktır” gibi bir cümle kurmuştu. Burada tanımadığımız insanlarla seyircileri kastetmişti büyük olasılıkla. Sahneye çıkan sanatçının seyirciyle bir iletişim kurması şarttır. Bu bazen -müziğini icra etmenin dışında- konuşarak, bazen dans ederek, bazen de sessiz kalarak gerçekleşir. Bu tamamen sahnedeki insanın inisiyatifine kalmıştır. Konseri izlemeye gelen seyircinin herhangi bir sorumluluğu ve görevi yoktur ama sahnedeki insanın öyle mi?

Bunları yazmamın sebebi geçenlerde Hadise’nin Harbiye Açıkhava konserindeki danslarının basında ve sosyal medyadaki geri dönüşleri. Burada Hadise’nin danslarını, koreografisini eleştirecek değilim. Herkes sahnede farklı bir biçimde var olur. Sadece şunu söyleyebilirim Hadise çok konuşulan konserinden sonraki performansında seyircilere yaptığı kısa konuşmada “Sen de istediğini yap, sana da kimse karışmasın, özgürce yaşa“ dedi. Ama özgürlük sadece kişisel olarak istediklerimizi yapabilmek değil. Tüm toplum özgürce düşünüp konuşup yazamadıktan, eleştiremedikten sonra bir dans ve sahne gösterisi üzerinden değerlendiremeyiz özgürlüğü. Neyse.

Bu vesileyle ben de dünyadaki ilginç birkaç sahne bilgisini paylaşayım sizlerle.

1967 yılında efsanevi gitarist Jimi Hendrix katıldığı Monterey Pop Festivalinde konser sonrası gitarını yaktı. Hem de 1965 model Fender Stratocaster’ını.

Geçenlerde kaybettiğimiz Ozzy Osbourne’un yaptıkları ise resmen akıllara zarar.

Sahnede civciv ezmekten tutun da, bir hayranının sahneye attığı yarasanın kafasını koparmaya kadar. Bu arada konsere yarasayla gelen seyirciye de bravo yani.

Yine bizim ülkemizden bir iki örnekle devam edeyim. 90’lı yıllarda TRT’nin bir müzik eğlence programında Mahmut Tuncer’in sahneye bir eşekle çıkması şarkılarını bir eşek üzerinde seslendirmesi.

Benzer şekilde yine Bülent Serttaş’ın şarkısını bir motosiklet üzerinde söylemeye çalışıp maalesef yana doğru devrilmesi.

The Who grubunun konserlerinden sonra bütün enstrümanlarını parçalaması.

Bu örnekler saymakla bitmez. Ama bana en etkileyici gelenlerin başında Beatles’ın dağılmanın arifesinde halka açık son konserlerini verdikleri Londra’da bir binanın çatı katıgelir. Leonard Cohen’in fötr şapkasıyla seyircileri ve orkestrayı selamladığı anlar. Bir de Neşet Ertaş ustamızın bir konser esnasında “Saygısızlık olmasın efendim ceketimi çıkartabilir miyim efendim” diye seyirciye sorması var ki her izlediğimde gözlerim yaşarır.

Sözün kısası sahnede nasıl davrandığımız önemlidir, gerçek hayatta da. Kalın sağlıcakla…