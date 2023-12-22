Hafriyatlar bertaraf edildi

BirGün EGE

Muğla Büyükşehir Belediyesi 2014 yılında 1 olan hafriyat sahasını 9’a çıkararak 2014 yılından bugüne kadar 10 milyon 660 bin 397 ton atığı bertaraf etti. 533 futbol sahası büyüklüğünde hafriyatın bertarafını sağlayan Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar da 724 bin 370 hafriyat kamyonuna hizmet verdi.

Büyükşehir Belediyesi ayrıca 2 bin 435 hafriyat aracına da taşıma izin belgesi vererek izinli hale getirdi. Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelindeki hafriyat alanlarında Bodrum’da 6 milyon 468 bin 469 ton, Dalaman’da 8 bin 931 ton, Datça’da 138 bin 423 ton, Fethiye’de 248 bin 683 ton, Marmaris’te 1 milyon 240 bin 284 ton, Menteşe’de 1 milyon 888 bin 864 ton, Milas’ta 275 bin 295 ton, Ula’da 391 bin 448 ton olmak üzere toplamda 10 Milyon 660 Bin 397 ton hafriyat atığı bertarafı gerçekleştirdi.