Haftanın kitap önerileri

HABER MERKEZİ

BirGün Pazar olarak her hafta Kültür sayfamızda, bu dönemde yazılan yeni kitapların bir seçkisini okurlarımıza sunuyoruz.

Edebiyattan tarihe, teoriden çeviriye farklı konu başlıklarından ilgi çeken eserlerin müstakbel okurlarının gözünden kaçmaması adına yaptığımız bu seçkide bu hafta beş farklı eser bulunuyor.

Mahir Ünsal Eriş’in Tatil Kitabı, Petros Markaris’ten Offshore, Vernon Lee’den Hayalet Öyküleri ve Diğer Doğaüstü Anlatılar, Fik Meijer’den Gladyatörler ve Clare Reddaway’den Sığ Sularda Dans eserlerinin kısa tanıtımlarını okurlarımıza sunuyoruz.

***

• TATİL KİTABI

Mahir Ünsal Eriş

Mahir Ünsal Eriş’in samimi üslubuyla yer yer gülümseten, yer yer iç sızlatan bir çocukluk hikâyesi Tatil Kitabı. Geçmiş zamanların sokağını, mahallesini, insanını özleyenlere o zamanlardan hoş bir hediye.

• OFFSHORE

Petros Markaris

Bir devlet memurunun cinayeti kısa sürede çözülür; bu Atina polisi için bir zaferdir. Ancak Komiser Haritos’un cinayetin bu kadar kısa sürede çözülmesinden yana şüpheleri sürer, her şeyin iyi gitmesinden şüphelenmesi gibi.

• HAYALET ÖYKÜLERİ VE DİĞER DOĞAÜSTÜ ANLATILAR

Vernon lee

lk olarak 1890’da yayımlanan eserde dört öykü yer almaktadır. On dokuzuncu yüzyılın hayalet öykülerinin unutulmuş ustasının bu en ünlü eserini korku hikâyesi severler zevkle okuyacak.

• GLADYATÖRLER

Fik Meijer

Yazar gladyatörlerin kökenlerini, günlük yaşamlarını, eğitimlerini ve hayranlarının kan ve gösteri tutkusuna karşı hayatta kalma arzularını anlatıyor ve tarihin bu ilk kurumsal eğlence yıldızlarının itibarlarını iade ediyor.

• SIĞ SULARDA DANS

Clare Reddaway

Yazar okurlarını küçük bir kasabanın sakin yüzeyinin altındaki duygusal dünyaları keşfetmeye davet ediyor. Flora yıllardır aynı evin ve hayatın içine hapsolmuş bir kadın, denizin çekim gücüne kapılıp hiç bilmediği bir özgürlüğe adım atar.