Haftanın kitap önerileri

BirGün Pazar olarak her hafta Kültür sayfamızda, bu dönemde yazılan yeni kitapların bir seçkisini okurlarımıza sunuyoruz.

Edebiyattan tarihe, teoriden çeviriye farklı konu başlıklarından ilgi çeken eserlerin müstakbel okurlarının gözünden kaçmaması adına yaptığımız bu seçkide bu hafta beş farklı eser bulunuyor.

Doğan Avcıoğlu’nun Türkiye’nin Düzeni, Carlo Diano’dan Form ve Olay, Anna S. Tveritinova’dan Osmanlı Feodalizmi ve Sınıf Savaşımları, Alenka Zupancic’den Biliyorum, ama yine de ve Angela Carter’dan Celladın Güzel Kızı eserlerinin kısa tanıtımlarını okurlarımıza sunuyoruz.

TÜRKİYE’NİN DÜZENİ DÜN, BUGÜN, YARIN

Doğan Avcıoğlu

Eser Türkiye siyasal hayatının ve düşünce dünyasının önemli ve etkili eserlerindedir.İlk kez yayınlandığı 1968 dönemecinde satış rekorları kırmış, ödüller almış, dış basında hakkında yazılar yazılmıştır...

FORM VE OLAY

Carlo Diano

Diano, Homeros’tan Stoiklere izini sürdüğü Form ve Olay kategorileriyle giriştiği okumayla Yunan medeniyetinin farkını açıyor ve modern öncesi başlangıçların karşılaştırmalı fenomenolojisi için temel atıyor.

OSMANLI FEODALİZMİ VE SINIF SAVAŞIMLARI

Anna S. Tveritinova

Sovyetler Birliği’nin en önemli Osmanlı tarihçisi, Doğubilimci ve Türkolog Anna S. Tveritinova, resmî tarihin tezleriyle hesaplaşarak, Osmanlı tarihine yeni bir ışık tutacak sorular soruyor.

BİLİYORUM, AMA YİNE DE...

Alenka Zupancic

Öyle görünüyor ki günümüzdeki büyük ve küçük suçların, kayıtsızlıkların, görmezden gelmelerin, yok saymaların şifresi Octave Mannoni’nin özlü formülünde yatıyor: “Biliyorum, ama yine de...”

CELLADIN GÜZEL KIZI

Angela Carter

İngiliz edebiyatının çığır açan, esinleyici kalemi ve en prestijli edebiyat ödüllerinden James Tait Black Memorial’a layık görülen Angela Carter’ın 30 yılı aşkın hikâye anlatıcılığının dört başı mamur bir yansıması.