Haftanın kitap önerileri

HABER MERKEZİ

BirGün Pazar olarak her hafta Kültür sayfamızda, bu dönemde yazılan yeni kitapların bir seçkisini okurlarımıza sunuyoruz.

Edebiyattan tarihe, teoriden çeviriye farklı konu başlıklarından ilgi çeken eserlerin müstakbel okurlarının gözünden kaçmaması adına yaptığımız bu seçkide bu hafta beş farklı eser bulunuyor.

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AYDINLIK ÇAĞLAR

David M. Perry & Matthew Gabriele

Ortaçağ birçok kimse için “karanlık çağlar”ı akla getirir: cehalet, batıl inançlar, vahşet ve kötü hijyen yüzyılları… Ancak eser, bu yaygın efsaneyi yıkarak Ortaçağ Avrupası’nı tüm karmaşıklığıyla yeniden tanımlıyor.

EĞRİ YILDIZLARI

Géza GárdonyI

Osmanlı fetihler çağının dur durak bilmediği günlerinde, István Dobó komutasındaki küçük bir Macar grubun Eger/Eğri’de Türk ordusuna yaklaşık altı hafta boyunca direnişini anlatan eser Macar edebiyatı için kurucu bir metin.

KAR ALTINDAKİ GECE

Ralf Rothmann

1945, kış: 16 yaşındaki Elisabeth kendisini tedavi eden firari Rus askerle birlikte bir sığınaktadır. Soba borusu deliğinden karda yürüyenlerin ayak seslerini işitir; yukarıdaki yaşamının onsuz akıp gittiğini hayal eder...

SANAT ESERİNİN KÖKENİ

Martin HeIdegger

Kendi ifadesiyle sanat eserinin “nereden ve ne sayesinde ne ise o olduğunu ve nasıl olduğunu” ele alan Heidegger, konunun tüm ayrıntılarına ilişkin kendine özgü bir patika açıyor.

ARKADAŞLARLA SOHBETLER

Sally Rooney

Eser kimlik ve iletişimin derinliklerine inerek aslında kim olduğumuz ile kendimizi kim olarak sunduğumuz arasındaki uçurumu irdeliyor. Eser Rooney’yi kendi kuşağının en umut verici ve güçlü seslerinden biri haline getirdi.