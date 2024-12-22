Haftanın kitap önerileri
HABER MERKEZİ
BirGün Pazar olarak her hafta Kültür sayfamızda, bu dönemde yazılan yeni kitapların bir seçkisini okurlarımıza sunuyoruz.
Edebiyattan tarihe, teoriden çeviriye farklı konu başlıklarından ilgi çeken eserlerin müstakbel okurlarının gözünden kaçmaması adına yaptığımız bu seçkide bu hafta beş farklı eser bulunuyor.
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AYDINLIK ÇAĞLAR
David M. Perry & Matthew Gabriele
Ortaçağ birçok kimse için “karanlık çağlar”ı akla getirir: cehalet, batıl inançlar, vahşet ve kötü hijyen yüzyılları… Ancak eser, bu yaygın efsaneyi yıkarak Ortaçağ Avrupası’nı tüm karmaşıklığıyla yeniden tanımlıyor.
EĞRİ YILDIZLARI
Géza GárdonyI
Osmanlı fetihler çağının dur durak bilmediği günlerinde, István Dobó komutasındaki küçük bir Macar grubun Eger/Eğri’de Türk ordusuna yaklaşık altı hafta boyunca direnişini anlatan eser Macar edebiyatı için kurucu bir metin.
KAR ALTINDAKİ GECE
Ralf Rothmann
1945, kış: 16 yaşındaki Elisabeth kendisini tedavi eden firari Rus askerle birlikte bir sığınaktadır. Soba borusu deliğinden karda yürüyenlerin ayak seslerini işitir; yukarıdaki yaşamının onsuz akıp gittiğini hayal eder...
SANAT ESERİNİN KÖKENİ
Martin HeIdegger
Kendi ifadesiyle sanat eserinin “nereden ve ne sayesinde ne ise o olduğunu ve nasıl olduğunu” ele alan Heidegger, konunun tüm ayrıntılarına ilişkin kendine özgü bir patika açıyor.
ARKADAŞLARLA SOHBETLER
Sally Rooney
Eser kimlik ve iletişimin derinliklerine inerek aslında kim olduğumuz ile kendimizi kim olarak sunduğumuz arasındaki uçurumu irdeliyor. Eser Rooney’yi kendi kuşağının en umut verici ve güçlü seslerinden biri haline getirdi.