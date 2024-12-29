Haftanın kitap önerileri

BirGün Pazar olarak her hafta Kültür sayfamızda, bu dönemde yazılan yeni kitapların bir seçkisini okurlarımıza sunuyoruz. Edebiyattan tarihe, teoriden çeviriye farklı konu başlıklarından ilgi çeken eserlerin müstakbel okurlarının gözünden kaçmaması adına yaptığımız bu seçkide bu hafta dört farklı eser bulunuyor. İlker Hepkaner ve Sezgin İnceel’den Yine Yeni Yeniden 90’lar, Wilhelm Genazino’dan Ne Para Ne Saat Ne Kasket, Dezső Kosztolányi’den Tarlakuşu ve Louis Aragon’dan Kibar Semtler eserlerinin kısa tanıtımlarını okurlarımıza sunuyoruz.

YİNE YENİ YENİDEN 90’LAR - İLKER HEPKANER, SEZGİN İNCE

Telemak Kitap

2019’dan beri podcast dünyasında bu sorulara cevap arayan Yine Yeni Yeniden 90’lar, Türkçe pop müziğin hayatımızdaki yerini yeniden düşünme serüvenine bu kitapla devam ediyor.

NE PARA NE SAAT NE KASKET - WILHELM GENAZINO

Yordam Kitap

Anlatıcımız, bir sokak festivali sırasında eski karısıyla karşılaşır. Kendisi, her ne kadar yeni ilişkiler yaşamaya başlasa da, eski karısına, evliliğine, dahası evliliğe dair düşüncelerden bir türlü kurtulamamıştır.

TARLAKUŞU - DEZSŐ KOSZTOLÁNYI

Ayrıntı Yayınları

Tarlakuşu, evde kalmış kızlarını bir haftalığına değişiklik olsun diye köye gönderen bir anne babanın hayatının sessiz altüst oluşunun hikâyesidir. Artık yaşlanmış çift baş başa kalınca, uzun zamandır –sebepsiz yere– geri kaldıkları şehir hayatına karışır.

KİBAR SEMTLER - LOUIS ARAGON

Jaguar Kitap

Louis Aragon, sosyalist gerçekçi edebiyat anlayışını benimsedikten sonra, 1934 yılında Gerçek Dünya adını verdiği bir roman dizisine başlar. Kibar Semtler bu dizinin ikinci romanıdır. Çeviren: