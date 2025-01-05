Haftanın kitap önerileri

BirGün Pazar

BirGün Pazar olarak her hafta Kültür sayfamızda, bu dönemde yazılan yeni kitapların bir seçkisini okurlarımıza sunuyoruz.

Edebiyattan tarihe, teoriden çeviriye farklı konu başlıklarından ilgi çeken eserlerin müstakbel okurlarının gözünden kaçmaması adına yaptığımız bu seçkide bu hafta beş farklı eser bulunuyor. İlyas Tunç’tan Ne çok gelecek, ne az zaman, Jean-Clément Martin & Julien Peltier’den Fransız Devrimi: İnfografik, James Clavell’den Shogun 1. Cilt, Rainer Maria Rilke’den Bütün Öyküleri ve Lloyd Llewellyn-Jones’tan Persler: Büyük Krallar Çağı eserlerinin kısa tanıtımlarını okurlarımıza sunuyoruz.

NE ÇOK GELECEK, NE AZ ZAMAN

İlyas Tunç

Yirminci yüzyılda dünyanın dört bir yanında siyasi, etnik ya da dinsel nedenlerle işlenmiş cinayet, katliam veya kırımlara odaklanılıyor. Tunç özellikle devletlerin ya da devlet gibi davranmak isteyen hareketlerin karanlık tarihine ışık tutuyor.

FRANSIZ DEVRİMİ: İNFOGRAFİK

Jean-Clément Martin & Julien Peltier

18. yüzyılda Paris’in çalkantılı dünyasına adım atacağınız, fikirleri, ideolojileri, siyasi ilişkileri ve daha nicelerini sanki oradaymışçasına inceleyeceğiniz eser bu karmaşık ve kanlı dönemi herkesçe anlaşılabilir bir dille sunuyor.

SHOGUN (1. CİLT)

James Clavell

17. yüzyılda, dünyanın büyük keşiflere tanık olduğu bir dönemde, İngiliz kılavuz kaptan John Blackthorne, gemisi fırtınaya yakalanınca, çok az Avrupalının bildiği ve ziyaret edebildiği Japonya’nın gizemli sahillerinde bulur kendini.

BÜTÜN ÖYKÜLERİ

Rainer MarIa Rilke

Rilke’nin, Sevgili Tanrı Hakkında Öyküler ve terekesinden çıkanlar da dahil olmak üzere tüm öykülerini tek bir ciltte sunan bu kitap, yirminci yüzyılın en derinlikli yazarlarından birinin edebi dehasını gözler önüne seriyor.

PERSLER: BÜYÜK KRALLAR ÇAĞI

Lloyd Llewellyn- Jones

Lloyd Llewellyn-Jones’un titiz çalışmaları sayesinde, İran yazıtlarından, arkeolojik keşiflerden ve Ahameniş sanatından alınan özgün bilgilerle “Pers Perspektifi” gün yüzüne çıkıyor.