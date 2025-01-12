Haftanın kitap önerileri

BirGün Pazar olarak her hafta Kültür sayfamızda, bu dönemde yazılan yeni kitapların bir seçkisini okurlarımıza sunuyoruz.

Edebiyattan tarihe, teoriden çeviriye farklı konu başlıklarından ilgi çeken eserlerin müstakbel okurlarının gözünden kaçmaması adına yaptığımız bu seçkide bu hafta beş farklı eser bulunuyor.

Osman Cemal Kaygılı’dan Çingeneler, Petros Markaris’den İkiyüzlülük Çağı, Güven Gürkan Öztan’dan Merkez’den "Uç"lara, Rainer Johann Wolfgang von Goethe’den Faust ve Umberto Eco’dan Neredeyse Aynı Şeyi Söylemek eserlerinin kısa tanıtımlarını okurlarımıza sunuyoruz.

ÇİNGENELER

Osman Cemal Kaygılı

Çingenelerin dilleri, kültürleri, tarihleri, inanışları ve sosyal yaşamları, akrabalık bağları, dostlukları, düşmanlıkları da sanki oradaymışız gibi sunuluyor. Ve elbette İrfan Bey ile onun müzik tutkusu da…

İKİYÜZLÜLÜK ÇAĞI

Petros MarkarIs

Bir otel zincirinin sahibi Atina yakınlarındaki bir otelde uzaktan kumandalı bombayla öldürülür.Cinayeti üstlenen mektupta maktul ikiyüzlülükle suçlanmaktadır; imza da “Milli Aptallar Ordusu”dur. Bu grotesk bir cinayet serisinin ilkidir.

MERKEZ’DEN “UÇ”LARA

Güven Gürkan Öztan

Neoliberal Dönemde Sağ Siyaset, 1983-2002 yılları arasında Türkiye’de sağ siyasetin 12 Eylül cuntasının yarattığı siyasal mimari içinde oluşumu, gelişimi ve unsurlarının birbirleriyle ilişkileri tarihsel bir perspektiften ele alınıyor.

FAUST

Johann Wolfgang von Goethe

“Gökyüzünden en güzel yıldızları, yeryüzünden ise en büyük hazları arzulayan” ve bu uğurda şeytanla anlaşmaktan çekinmeyen, ne elindekilerle ne de hayalleriyle tatmin olan Faust, Goethe’nin mirasının en değerli hazinesidir.

NEREDEYSE AYNI ŞEYİ SÖYLEMEK

Umberto Eco

Umberto Eco’dan çeviri, çevirmenlik ve diller arası geçişler üstüne eşsiz bir kitap. Çeviri konusunda duyarlı tüm okurlara yeni ufuklar açarken neşeli anekdotlarıyla okuma sürecini son derece eğlenceli kılacak.