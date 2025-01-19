Haftanın kitap önerileri

BirGün Pazar olarak her hafta Kültür sayfamızda, bu dönemde yazılan yeni kitapların bir seçkisini okurlarımıza sunuyoruz

Edebiyattan tarihe, teoriden çeviriye farklı konu başlıklarından ilgi çeken eserlerin müstakbel okurlarının gözünden kaçmaması adına yaptığımız bu seçkide bu hafta beş farklı eser bulunuyor.

Ulvi Güleç’ten Affedilmez, Richard Sennett’ten İnşa Etmek ve Yaşamak, Stephen King ve Richard Chizmar’dan Gwendy’nin Son Görevi, Salman Rushdie’den Harun ile Öyküler Denizi ve Martin J. Dougherty’den Yunan Mitolojisi eserlerinin kısa tanıtımlarını okurlarımıza sunuyoruz.

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AFFEDİLMEZ

Ulvi Güleç

Ulvi Güleç, yakın tarihte yaşanmış lanetli bir gün üzerinden okuyucuyu kıyasıya bir vicdan muhasebesi yapmaya, kendisiyle hesaplaşmaya zorluyor. Yazar romanında 6-7 Eylül 1955’i okura tekrar hatırlatıyor.

İNŞA ETMEK VE YAŞAMAK: ŞEHİR ETİĞİ

Richard Sennett

Richard Sennett bu kapsamlı çalışmada, antik Yunan’dan yola çıkarak yirmi birinci yüzyıl Şanghay’ına kadar uzanan bir bağlamda şehirlerin mimari biçimleriyle insanların yaşayışı arasındaki kederli ilişkiyi ele alıyor.

GWENDY’NIN SON GÖREVİ

Stephen King & Richard Chizmar

Gwendy’nin Son Görevi’nde, "korku edebiyatının devleri" Stephen King ve Richard Chizmar bizi Castle Rock’tan, ünlü başka bir lanetli Maine şehrine ve MF-1 uzay istasyonuna kadar uzanan bir yolculuğa çıkarıyorlar.

HARUN İLE ÖYKÜLER DENİZİ

Salman Rushdie

Salman Rushdie’nin türlü kelime oyunlarıyla ustaca harmanladığı eseri, fantastik anlatımının ötesinde özgürlüğü ve insan ruhunun yenilmez gücünü irdeleyen, baskı ve sansüre karşı söylenen masalsı bir özgürlük şarkısı.

YUNAN MİTOLOJİSİ

Martin J. Dougherty

Bu eser sizi yeraltı dünyasının karanlık dehlizlerinden Olympos Dağı’nın zirvesine, Altın Elma’nın peşindeki nefes kesen yolculuklardan denizlerin engin derinliklerine kadar sizi mitolojik bir zaman tüneline taşıyor.