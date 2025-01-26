Haftanın kitap önerileri

BirGün Pazar olarak her hafta Kültür sayfamızda, bu dönemde yazılan yeni kitapların bir seçkisini okurlarımıza sunuyoruz.

Edebiyattan tarihe, teoriden çeviriye farklı konu başlıklarından ilgi çeken eserlerin müstakbel okurlarının gözünden kaçmaması adına yaptığımız bu seçkide bu hafta dört farklı eser bulunuyor. Mahmut Yesari’den Çulluk, Dan Levitt’ten Hepimiz Yıldız Tozuyuz, Peter Heller’dan Harap, Anthony Sattin’den Göçebeler eserlerinin kısa tanıtımlarını okurlarımıza sunuyoruz.

ÇULLUK

Mahmut Yesari

Mahmut Yesari, Çulluk’u yazabilmek için bir hafta Cibali Tütün Fabrikası’nda çalışmış, tütün işçilerinin sağlıksız çalışma ortamlarına ve kötü yaşam koşullarına tanık olmuştur.

HEPİMİZ YILDIZ TOZUYUZ

Dan Levitt

Cansız nesnelerden tamamen farklı olduğunuzu düşünebilirsiniz, ama sonuçta bizim bedenlerimiz de evrende var olan elementlerden oluşuyor. Peki bu elementler nereden geldi ve bizi nasıl oluşturdu?

HARAP

Peter Heller

Harap, bir yol hikâyesi olarak okunabilir; aynı zamanda bir bilim kurgu ya da bir ‘kahramanların yolculuğu’ anlatısı olarak da. Yolda kaybolan herkese ve her şeye inat, hayatın vurduğu sol kroşelere adanmış bir övgü

GÖÇEBELER

Anthony Sattin

“Göçebeler” yerleşik toplumlar ile gezgin toplumlar arasındaki dönüştürücü ve çoğu kez kanlı ilişkinin binlerce yıllık tarihini inceliyor. Yazar insanlığın uygarlık macerasına benzersiz bir bakış sunuyor.