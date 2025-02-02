Haftanın kitap önerileri

BirGün Pazar olarak her hafta Kültür sayfamızda, bu dönemde yazılan yeni kitapların bir seçkisini okurlarımıza sunuyoruz.

Edebiyattan tarihe, teoriden çeviriye farklı konu başlıklarından ilgi çeken eserlerin müstakbel okurlarının gözünden kaçmaması adına yaptığımız bu seçkide bu hafta beş farklı eser bulunuyor.

Cengiz Bozkurt’tan Ben Gülüyor muyum?, Michael Wildenhain’den Yapay Zekânın Kısa Tarihi, Rauda Jamis’den Artemisia, Seray Şahiner’den Vatan Millet Samatya ve Başak Arslan’dan Sardunyalar Güneşe Bayılır eserlerinin kısa tanıtımlarını okurlarımıza sunuyoruz.

BEN GÜLÜYOR MUYUM?

Cengiz Bozkurt

Hayatın bin penceresi varsa binini de açıp bir de oradan bakıyor Cengiz Bozkurt. Ben Gülüyor Muyum dediğine bakmayın, satır aralarında attığı kahkahalara eşlik etmeyi unutmayın.

YAPAY ZEKÂNIN KISA TARİHİ

Michael Wildenhain

Uzun zamandır robotların, otomasyonun, yapay zekânın varlığından korkup kaçıp bir yandan da bu varlığın hayaline kapılıp büyüleniyoruz. Yazar yapay zekânın ne yapabileceğini sorguluyor.

ARTEMİSİA - BİR RESSAMIN ROMANI

Rauda Jamis

Kadın ressamların pek kabul görmediği bir dönemde babasının atölyesinde genç yaşta resim yapmaya başlayan Artemisia için hayat, Agostino Tassi’nin tecavüzüne uğramasıyla tepetaklak olur.

VATAN MİLLET SAMATYA

Seray Şahiner

Aile bağlarını sevgiyle değil zaaflarla kuran üç kuşağın, dönüşen İstanbul’la birlikte yeniden biçimlenen hikâyesi. Zor hayatların ironik ve aynı zamanda coşkulu bir anlatısı.

SARDUNYALAR GÜNEŞE BAYILIR

Başak Arslan

Sardunyalar Güneşe Bayılır, soğuk bir dünyada üşüyenlerin sıcaklığa hasretini, bu uğurdaki dokunaklı, bazen de irkiltici ama hep nafile çabalarını anlatıyor.