Haftanın kitap önerileri

BirGün Pazar olarak her hafta Kültür sayfamızda, bu dönemde yazılan yeni kitapların bir seçkisini okurlarımıza sunuyoruz.

Edebiyattan tarihe, teoriden çeviriye farklı konu başlıklarından ilgi çeken eserlerin müstakbel okurlarının gözünden kaçmaması adına yaptığımız bu seçkide bu hafta beş farklı eser bulunuyor.

Naci Görür’den Beklenen İstanbul Depremi, Umberto Eco’dan Semiotik - Bir İmbilim Kuramı, Stephen King ve Richard Chizmar’dan Gwendy’nin Sihirli Tüyü, Gregory J. Gbur’dan Düşen Kedigiller ve Temel Fizik ve GottfrIed Keller’dan Zürih Hikâyeleri eserlerinin kısa tanıtımlarını okurlarımıza sunuyoruz.

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BEKLENEN İSTANBUL DEPREMİ

Naci Görür

Depremleri durdurma gücümüz yok, onları engelleyemiyoruz ama her depremde binlerce insanımızı toprağa verecek kadar âciz miyiz? Hayır. 21. yüzyılda depreme bu kadar kurban vermek açıklanabilir bir durum değildir.

SEMİOTİK - BİR İMBİLİM KURAMI

Umberto Eco

Eser Umberto Eco’nun felsefe, dilbilim, sosyoloji, antropoloji, sanat, tarih ve iletişim gibi pek çok alandaki derin bilgi ve deneyiminden kaynaklanan en temel teorilerinden biridir.

DÜŞEN KEDİGİLLER VE TEMEL FİZİK

Gregory J. Gbur

Düşen kedilerin nasıl ayakları üstüne indikleri uzun bir süredir insanların merakını uyandırmıştır. Fizikçi ve kedi velisi Gregory Gbur, neşeli ve göz alıcı bir geçmişteki kedi doğrultma refleksini anlama girişimlerini mercek altına alıyor.

ZÜRİH HİKÂYELERİ

Gottfried Keller

Nietzsche’nin Heine’den sonra yaşayan tek Alman şair saydığı, Gottfried Keller’in Zürih’i kapitalizmin başkentlerinden biri olmaktan çıkarıp edebiyat alemine taşıdığı Zürih Hikâyeleri, Alman dilinin en özgün denemelerinden biridir.

GWENDY’NİN SİHİRLİ TÜYÜ

Stephen King, Richard Chizmar

Gwendy Peterson, Castle Rock caddelerinde koşan genç bir kızken ona, Richard Farris adındaki siyah takım elbiseli gizemli yabancı tarafından olağanüstü özelliklere sahip bir düğme kutusu emanet edilmişti.