Haftanın kitap önerileri

BirGün Pazar olarak her hafta Kültür sayfamızda, bu dönemde yazılan yeni kitapların bir seçkisini okurlarımıza sunuyoruz.

Edebiyattan tarihe, teoriden çeviriye farklı konu başlıklarından ilgi çeken eserlerin müstakbel okurlarının gözünden kaçmaması adına yaptığımız bu seçkide bu hafta beş farklı eser bulunuyor.

Abdullah Başaran’dan Görünmez Kentler’i Okumak, Tom Holland’dan Rubicon, Jack Spicer’dan Lorca’nın Peşinde, Matteo PasquInelli’den Patronun Gözü ve OrI Schwarz’dan Dijital Toplumun Sosyolojik Teorisi eserlerinin kısa tanıtımlarını okurlarımıza sunuyoruz.

GÖRÜNMEZ KENTLER’İ OKUMAK

Abdullah Başaran

Jeanette Winterson "Görünmez Kentler okuma şeklimizi ve şiir ile nesir arasındaki dengede nelerin mümkün olabileceğini değiştirdi" diyordu. Bu derleme tam da metnin imal ettiği bu imkânlara dair on altı soruşturmayı kaspıyor.

RUBICON

Tom Holland

Usta tarihçi Tom Holland’ın çok satan Roma Tarihi üçlemesinin ilk cildi olan Rubicon, Roma tarihine ilgi duyanlar için vazgeçilmez bir kaynak olmasının yanı sıra, akıcı diliyle de okurlarına büyüleyici bir anlatı sunuyor.

LORCA’NIN PEŞİNDE

Jack Spicer

Yazıldığı 1957 yılından epey sonra yeniden gündeme gelen eser, yalnızca Spicer’ın Lorca’ya bir selam duruşu değil, aynı zamanda okuru müellif kavramını sorgulamaya çağıran, hâlâ soluk alan başat bir yapıt.

PATRONUN GÖZÜ

Matteo Pasquinelli

Yapay Zekâ nedir? Yüzyıllar boyu kölelerden, emekçilerden beklenen bezdirici işleri halledecek bir "bedelsiz işçi" mi? İnsan beynini taklit edip aşan "üstün zekâ"sıyla tüm dertlerimizi çözecek bir "dost yabancı" mı?

DİJİTAL TOPLUMUN SOSYOLOJİK TEORİSİ

Ori Schwarz

Yazar kendisinden evvelki sosyoloji teorilerini ve tartışmalarını bir ders kitabının basite indirgenmiş kabalaştırmalarından sıyrılarak, konuları derinlemesine ele alırken, titizlikle ördüğü teorisini son derece sarih bir şekilde ortaya koyuyor.