Haftanın kitap önerileri

BirGün Pazar olarak her hafta Kültür sayfamızda, bu dönemde yazılan yeni kitapların bir seçkisini okurlarımıza sunuyoruz.

Edebiyattan tarihe, teoriden çeviriye farklı konu başlıklarından ilgi çeken eserlerin müstakbel okurlarının gözünden kaçmaması adına yaptığımız bu seçkide bu hafta beş farklı eser bulunuyor.

Yeşim Erdem’den Filedelfiya Hikâyeleri, Louis-Sébastien Mercier’den Paris tablosu, Janika Oza’dan Bir Yangının Tarihçesi, Petros Markaris’ten Cinayet Paradır ve GwendolIne Riley’dan İlk Aşk eserlerinin kısa tanıtımlarını okurlarımıza sunuyoruz.

FİLEDELFİYA HİKÂYELERİ

Yeşim Erdem

Filedelfiya Hikâyeleri, aynı mahallede dönüp dolaşan, karakterlerin her birini bir diğerine büyük bir ustalıkla teyelleyen, hayatları zamanla iç içe geçen insanların hikâyesini gün yüzüne çıkarıyor.

PARİS TABLOSU

Louis-Sébastien MercIer

Yüzlerce konuda gözlemlerini aktaran Mercier devrim öncesi Fransa’sının, yani Ancien régime’in en büyük arşivini oluşturmakla kalmaz, “şehir hayatı” üzerine yeni bir edebiyatın da temellerini atar.

BİR YANGININ TARİHÇESİ

Janika Oza

Genç Pirbhai, Hindistan’daki köyünden koparılıp hayatta kalmak için mücadele ettiği sert bir dünyaya adım attığında, verdiği tek bir kararın kendi kaderiyle birlikte gelecek nesillerin yazgısını şekillendireceğini bilmiyordu.

CİNAYET PARADIR

Petros Markaris

Sol siyaset, Atina sokaklarında düzenlenen bir cenaze töreniyle vakur bir şekilde mezara taşınmıştır. Bir karnaval geçidi gibi görünen bu tören, aslında yeni bir protesto hareketinin başlangıcıdır.

İLK AŞK

Gwendoline Riley

Gwendoline Riley, kendisine pek çok ödülün yanı sıra Geoffrey Faber Memorial Ödülü’nü kazandıran İlk Aşk’ta çaresizlik ve düşmanlık arasındaki ilişkiyi yine cesur ve benzersiz üslubu ile mercek altına alıyor.