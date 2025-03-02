Haftanın kitap önerileri

BirGün Pazar olarak her hafta Kültür sayfamızda, bu dönemde yazılan yeni kitapların bir seçkisini okurlarımıza sunuyoruz.

Edebiyattan tarihe, teoriden çeviriye farklı konu başlıklarından ilgi çeken eserlerin müstakbel okurlarının gözünden kaçmaması adına yaptığımız bu seçkide bu hafta beş farklı eser bulunuyor.

Romain Gary ve Émile Ajar’dan Yıldızyiyiciler, Kaveh Akbar’dan Şehit!, Voltaire’den CandIde ya da İyimserlik, Mehmet Emin Özcan’dan Romanda Anlam Arkeolojisi ve Terry Eagleton’dan Eleştirel Devrimciler eserlerinin kısa tanıtımlarını okurlarımıza sunuyoruz.

YILDIZYİYİCİLER

Romain Gary ve Émile Ajar

Yıldızyiyiciler, kudret, şan şöhret uğruna ruhunu şeytana satanların en gizli korkularına, sırlanmış kâbuslarına nüfuz ediyor; yoldan çıkarılanların katettiği mesafeleri ve bir talanı gözler önüne seriyor.

ŞEHİT!

Kaveh Akbar

Cyrus Şems, İran asıllı Amerikalı bir gençtir. Sarhoş, bağımlı ve şairdir. Şehitlere olan saplantısı onu geçmişinin gizemlerini incelemeye yöneltir. Kaveh Akbar’ın Şehit!’i insanın anlam arayışına dair bir roman.

CANDIDE YA DA İYİMSERLİK

Voltaire

Kötülüğü konu edinen teolojik bir metin olan Candide, Leibniz’in “mümkün dünyaların en iyisinde” yaşadığımızı savunan iyimser felsefesine cevaptır. Candide’i “en iyi” dünyadaki kötülüğün türlü çeşidinden geçirir ve İstanbul’a gönderir.

ROMANDA ANLAM ARKEOLOJİSİ

Mehmet Emin Özcan

Eserde Rabelais, Voltaire, Rousseau, Hugo, Balzac, Sartre ve Echenoz çizgisinde bir roman tarihi taslağı çizilirken, diğer yandan bu yazarların romanlarındaki derinliklerde ne gibi kalıntıların bulunup çıkarılabileceği sorgulanıyor.

ELEŞTİREL DEVRİMCİLER

Terry Eagleton

Eserde S. Eliot, I. A. Richards, William Empson, F. R. Leavis ve Raymond Williams’ın, yaşamları ve çalışmaları üzerine düşünülüyor. Bugün unutulmaya yüz tutmuş hayati bir edebiyat eleştirisi geleneğini mercek altına alınıyor.