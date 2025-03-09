Haftanın kitap önerileri

BirGün Pazar olarak her hafta Kültür sayfamızda, bu dönemde yazılan yeni kitapların bir seçkisini okurlarımıza sunuyoruz.

Edebiyattan tarihe, teoriden çeviriye farklı konu başlıklarından ilgi çeken eserlerin müstakbel okurlarının gözünden kaçmaması adına yaptığımız bu seçkide bu hafta beş farklı eser bulunuyor.

Meltem Gürle’den İrlanda Defteri, Han Kang’dan Sevgilinin Soğuk Elleri, MaurIzIo Gribaudi ve Michèle Riot-Sarcey’den 1848 Unutulmuş Devrim, Alejo Carpentier’den Bu Dünyanın Krallığı ve Hande Karabatak Binns’den Koçluk Sanatı: Koçlukta Psikolojinin Temel Taşları eserlerinin kısa tanıtımlarını okurlarımıza sunuyoruz.

İRLANDA DEFTERİ

Meltem Gürle

Yazar eserde bir yandan Dublin sokaklarını arşınlarken öte yandan gündelik hayata ve edebiyata dair düşünmeye devam ediyor. Bu denemeler, bugünle dünü birbirine bağlarken okura da İrlanda edebiyatına dair yeni pencereler açıyor.

SEVGİLİNİN SOĞUK ELLERİ

Han Kang

Yazar H, bir gün tuhaf bir telefon alıyor. Daha önce sadece bir kez gördüğü heykeltıraş Cang Unhyong, aniden sırra kadem basmış, bulunamıyor. Ondan geriye kalan pek fazla şey de yok...

1848 UNUTULMUŞ DEVRİM

Maurizio Gribaudi ve Michèle Riot-Sarcey

1848 Şubat Devrimi’ni ve ardından gelen kanlı Haziran ayaklanmasını tüm boyutlarıyla ele alan kitap, yalnızca bir rejim değişikliğini değil, bir halkın eşitlik, adalet ve demokratik haklar arayışını da gözler önüne seriyor.

BU DÜNYANIN KRALLIĞI

Alejo Carpentier

1949’da yayımlanan, on dokuzuncu yüzyılda Haiti’yi anlatan Bu Dünyanın Krallığı hem sömürgeciliğe ve köle ile efendi arasındaki güç dinamiklerine dair bir tarih romanı hem de Vuduyla yoğrulmuş fantastik bir serüven.

KOÇLUK SANATI: KOÇLUKTA PSİKOLOJİNİN TEMEL TAŞLARI

Hande Karabatak Binns

Hande Karabatak Binns, bu eseriyle günümüzde yaygınlaşan koçluk mesleğinin psikolojik temel taşlarına değinerek, koçlara başvurabilecekleri psikoloji kaynağı sağlıyor.