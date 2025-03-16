Haftanın kitap önerileri

BirGün Pazar olarak her hafta Kültür sayfamızda, bu dönemde yazılan yeni kitapların bir seçkisini okurlarımıza sunuyoruz.

Edebiyattan tarihe, teoriden çeviriye farklı konu başlıklarından ilgi çeken eserlerin müstakbel okurlarının gözünden kaçmaması adına yaptığımız bu seçkide bu hafta beş farklı eser bulunuyor.

Georges Lefebvre’den 1789 Fransız Devrimi, Patricio Rago’dan Nadir Kopyalar, Voltaire’den CandIde ya da İyimserlik, Cihangir Kızılözen’den Dedem Korkut Kitabı ve Henrik Ibsen’den Bir Halk Düşmanı ve Lu Xun’dan Ah Q’nun Gerçek Hikâyesi – Bir Delinin Günlüğü eserlerinin kısa tanıtımlarını okurlarımıza sunuyoruz.

1789 FRANSIZ DEVRİMİ

Georges Lefebvre

Fransız Devrimi üzerine araştırmalarıyla nam salmış George Lefebvre bu eserinde Fransız Devrimi’ne dair eşsiz bir anlatı sunuyor. Biard ve Leuwers ise esere yazdıkları önsözde kitabın öneminden çok macerasından söz ediyor.

NADİR KOPYALAR

Patricio Rago

Hayatının önemli yol ayrımlarından birinde iflah olmaz okurluktan sahaflığa geçiş yapan Patricio Rago bizi Buenos Aires’teki dükkânının içine davet ediyor, işinin mutfağını gösteriyor, kitap delileriyle tanıştırıyor.

DEDEM KORKUT KİTABI

Cihangir Kızılözen

Eser kökleri 9. yüzyıla kadar uzanan Dresden nüshasını ele alarak, metnin bilinmeyen yönlerine ışık tutuyor. Dresden, Vatikan ve Bursa nüshalarının karşılaştırmalı analiziyle, metnin yazıya geçişindeki dilsel çeşitlilik detaylıca aktarılıyor.

BİR HALK DÜŞMANI

Henrik Ibsen

Henrik Ibsen’in başyapıtlarından Bir Halk Düşmanı, çoğunluğa karşı savaşan bireye, siyaset kurumuna ve basın özgürlüğüne dair, hiçbir karakterini idealleştirmeyen ve güncelliğini bugün de koruyan keskin bir eleştiri.

AH Q’NUN GERÇEK HİKÂYESİ – BİR DELİNİN GÜNLÜĞÜ

Lu Xun

Modern Çin edebiyatının kurucularından Lu Xun, “sıradan Çinli” Ah Q üzerinden hem klasik Konfüçyüsçü Çin’e hem de 1911 Devrimi’ne hiciv dolu bir bakış atar.