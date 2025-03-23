Haftanın kitap önerileri

BirGün Pazar olarak her hafta Kültür sayfamızda, bu dönemde yazılan yeni kitapların bir seçkisini okurlarımıza sunuyoruz. Edebiyattan tarihe, teoriden çeviriye farklı konu başlıklarından ilgi çeken eserlerin müstakbel okurlarının gözünden kaçmaması adına yaptığımız bu seçkide bu hafta beş farklı eser bulunuyor. Ferdia Lennon’dan Muhteşem Zaferler, Nikolay Ostrovski’den Ve Çeliğe Su Verildi, Murathan Mungan’dan Söz Vermiş Şarkılar ve Domenico Starnone’den Milanolu Kız eserlerinin kısa tanıtımlarını okurlarımıza sunuyoruz.

MUHTEŞEM ZAFERLER

Ferdia Lennon

Sicilya’da, Siraküzalıların Atinalı isyancıları esir aldığı taş ocağında başlayan Muhteşem Zaferler, kaderleri birbirine sıkı sıkıya bağlı iki çömlekçi olan Lampo ve Gelon’un Medea’yı sahnelemeye karar vermesiyle şekilleniyor.

VE ÇELİĞE SU VERİLDİ

Nikolay Ostrovski

Sosyalist gerçekçi edebiyatın başyapıtlarından olan Ve Çeliğe Su Verildi, devrimci mücadelenin her cephesinde savaşan, sadece düşmana değil kendi bedenine de direnen bir genç komünistin, Pavel Korçagin’in öyküsüdür.

SÖZ VERMİŞ ŞARKILAR

Murathan Mungan

Murathan Mungan’ın, şarkı sözlerini topladığı Söz Vermiş Şarkılar’ın güncellenmiş ve genişletilmiş yeni basımı… İlk baskısı 2006 yılında yapılan Söz Vermiş Şarkılar, yeni kapağı ve iç tasarımıyla okur karşısında.

MİLANOLU KIZ

Domenico Starnone

Napoli’nin bir mahallesinde sokakta oynayan çocuklar ne denli hayal kurabilir? Bu hayalin bir sınırı var mıdır? Elbette yoktur. Hele ki etrafta onların ilgisini çekebilecek bir gizem varsa.