Haftanın kitap önerileri

BirGün Pazar olarak her hafta Kültür sayfamızda, bu dönemde yazılan yakın zamanda yayımlanmış kitapların bir seçkisini okurlarımıza sunuyoruz. Edebiyattan tarihe, teoriden çeviriye farklı konu başlıklarından ilgi çeken eserlerin müstakbel okurlarının gözünden kaçmaması adına yaptığımız bu seçkide bu hafta beş farklı eser bulunuyor. Taçlı Yazıcıoğlu’ndan İncirlik Yazı, Susanna Bissoli’den Çarılma, Ernesto Sabato’dan Direniş, China Miéville’den Bir Hayalet Kol Geziyor ve Bedrettin Cömert’ten Mitoloji ve İkonografi eserlerinin kısa tanıtımlarını okurlarımıza sunuyoruz.

İNCİRLİK YAZI

Taçlı Yazıcıoğlu

Taçlı Yazıcıoğlu ikinci romanıyla, yıldız sarmaşığı gecelerde, incir gölgelerinde, dam serinliklerinde saklanan kederli sırları, bilinmeyen ya da görmezden gelinen Adana’yı cesur bir naiflikle, hiç yazılmadığı gibi yazıyor.

ÇARPILMA

Susanna BissolI

Radyoloji odasından bir göl kenarına, çocukluk anılarından hastane koridorlarına uzanan bu hikâye, her satırında sizi hayat ve ölümle yüzleşmenin doğasına dair derin sorular sormaya davet ediyor.

DİRENİŞ

Ernesto Sabato

Arjantinli yazar Ernesto Sabato Direniş’te, artık unutulmaya yüz tutmuş insani değerlerin yeniden hatırlanması gerektiğini vurgularken, insanı sahte umutlara yönelten teknolojiye karşı çeşitli uyarılarda bulunuyor.

MİTOLOJİ VE İKONOGRAFİ

Bedrettin Cömert

Çeviri, deneme ve notlarıyla Türkiye’de sanat tarihi yazımına katkıda bulunan en önemli isimlerden Bedrettin Cömert’in bu eseri insanlığın bağlarını ve bu bağların görsel yansımalarını keşfetmek için bir fırsat, temel bir kaynak.

BİR HAYALET KOL GEZİYOR

China Miéville

1848’de devrim dalgası kıtayı sarsarken, Marx ve Engels Avrupa’da bir hayaletin kol gezdiğini ilan etmişti: komünizm hayaleti. Bu hayalet bugün geri döndü diyor China Miéville. Bugün bu hayalet çağrısına yine yanıt vermek gerek.