Haftanın kitap önerileri

BirGün Pazar olarak her hafta Kültür sayfamızda, bu dönemde yazılan yeni kitapların bir seçkisini okurlarımıza sunuyoruz.

Edebiyattan tarihe, teoriden çeviriye farklı konu başlıklarından ilgi çeken eserlerin müstakbel okurlarının gözünden kaçmaması adına yaptığımız bu seçkide bu hafta dört farklı eser bulunuyor.

Güray Öz’den Karanlıkta Gökkuşağı, Georges Duby, Michelle Perrot’dan Kadınların Tarihi, Karabey Aydoğan’dan Köy Enstitülülerin Ardından ve Ahmet Büke’den Kırmızı Buğday eserlerinin kısa tanıtımlarını okurlarımıza sunuyoruz.

KARANLIKTA GÖKKUŞAĞI - TELGRAFHANE YAYINLARI

Güray Öz

Yok, duramayacağım ben burada, içimi kemiren o korkuyla karışık tedirginlik bırakmayacak yakamı. O tuhaf gürültü, kafamın içinde küçük bir çekicin darbelerine benzeyen o gürültü durmuyor.

KADINLARIN TARİHİ - ALFA KİTAP

Georges Duby, Michelle Perrot

Kadınların temsili ile gerçek tarihleri arasındaki uçurum, tarihin en temel çelişkilerinden biridir. Batı’daki kadınların deneyimine yoğunlaşan ve çok yönlü bir tarih sunan Kadınların Tarihi serisi her çağda kadınların tarihini ele alıyor.

KÖY ENSTİTÜLÜLERİN ARDINDAN - AYRINTI YAYINLARI

Karabey Aydoğan

Eğitim, aydınlanma ve kalkınma çabalarımızın unutulmaz başarılarının adı olan “Köy Enstitüleri”, Karabey Aydoğan’ın bitmez çabaları ve yakın tanıklıkları ile bir kez daha tüm gerçekliği ve belgeleri ile gün ışığına çıkıyor.

KIRMIZI BUĞDAY - CAN YAYINLARI

Ahmet Büke

Kaderini memleketine bağlamış, ölümden yaşam doğuran insanları anlatan Kırmızı Buğday, Arap Ali, Adnan Bey, Gani Dayı, Teğmen Cemil, Dünya, Maya gibi unutulmaz karakterlerle hem tarihsel hem de toplumsal bir anlatının izini sürüyor.