Haftanın kitap önerileri
BirGün Pazar olarak her hafta Kültür sayfamızda, bu dönemde yazılan yeni kitapların bir seçkisini okurlarımıza sunuyoruz.
Edebiyattan tarihe, teoriden çeviriye farklı konu başlıklarından ilgi çeken eserlerin müstakbel okurlarının gözünden kaçmaması adına yaptığımız bu seçkide bu hafta beş farklı eser bulunuyor.
Şafak Baba Pala’dan Devinimler, Paulo Coleho’dan Akan Nehir Gibi, Arno Schmidt’ten Leviathan – Kara Aynalar, Mehmet Altun’dan Yukarı Mezopotamya’da Devletin Kökeni ve Miranda Darling’den Kara Bulutlar eserlerinin kısa tanıtımlarını okurlarımıza sunuyoruz.
DEVİNİMLER
Şafak Baba Pala
Şafak Baba Pala’nın 2022 yılında Vedat Günyol Deneme Ödülleri’nde Jüri Özel Ödülü’ne değer görülen dosyası Devinimler, eklenen yeni denemelerle birlikte kitaplaşıyor.
AKAN NEHİR GİBİ
Paulo Coelho
Paulo Coelho maneviyat, yaşam ve etik üzerine düşüncelerini paylaştığı bu sürükleyici kitabında, büyük ya da küçük fark etmeksizin hayatın çok özel dersler barındırdığını gösteriyor.
LEVIATHAN – KARA AYNALAR
Arno Schmidt
Arno Schmidt, Nazi Almanya’sında yaşadığı yabancılaşmanın da etkisiyle, insanın insana düşman olduğu ve savaşın dehşetinin hüküm sürdüğü bir dünyada insan türünün geleceği üzerine kafa yorar.
YUKARI MEZOPOTAMYA’DA DEVLETİN KÖKENİ
Mehmet Altun
Yapay Zekâ nedir? Yüzyıllar boyu kölelerden, emekçilerden beklenen bezdirici işleri halledecek bir "bedelsiz işçi" mi? İnsan beynini taklit edip aşan "üstün zekâ"sıyla tüm dertlerimizi çözecek bir "dost yabancı" mı?
KARA BULUTLAR
Miranda Darling
Winona Dalloway, mükemmel görünen bir evde, kusursuz bir hayatın içinde uyanıyor. Akşama bir davet var, menü belli, elbise hazır. Zihninde ise bir uğultu yükseliyor; tanıdık ama tedirgin edici bir ses bu...