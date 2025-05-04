Haftanın kitap önerileri

BirGün Pazar olarak her hafta Kültür sayfamızda, bu dönemde yazılan yeni kitapların bir seçkisini okurlarımıza sunuyoruz.

Edebiyattan tarihe, teoriden çeviriye farklı konu başlıklarından ilgi çeken eserlerin müstakbel okurlarının gözünden kaçmaması adına yaptığımız bu seçkide bu hafta beş farklı eser bulunuyor.

Şafak Baba Pala’dan Devinimler, Paulo Coleho’dan Akan Nehir Gibi, Arno Schmidt’ten Leviathan – Kara Aynalar, Mehmet Altun’dan Yukarı Mezopotamya’da Devletin Kökeni ve Miranda Darling’den Kara Bulutlar eserlerinin kısa tanıtımlarını okurlarımıza sunuyoruz.

DEVİNİMLER

Şafak Baba Pala

Şafak Baba Pala’nın 2022 yılında Vedat Günyol Deneme Ödülleri’nde Jüri Özel Ödülü’ne değer görülen dosyası Devinimler, eklenen yeni denemelerle birlikte kitaplaşıyor.

AKAN NEHİR GİBİ

Paulo Coelho

Paulo Coelho maneviyat, yaşam ve etik üzerine düşüncelerini paylaştığı bu sürükleyici kitabında, büyük ya da küçük fark etmeksizin hayatın çok özel dersler barındırdığını gösteriyor.

LEVIATHAN – KARA AYNALAR

Arno Schmidt

Arno Schmidt, Nazi Almanya’sında yaşadığı yabancılaşmanın da etkisiyle, insanın insana düşman olduğu ve savaşın dehşetinin hüküm sürdüğü bir dünyada insan türünün geleceği üzerine kafa yorar.

YUKARI MEZOPOTAMYA’DA DEVLETİN KÖKENİ

Mehmet Altun

Yapay Zekâ nedir? Yüzyıllar boyu kölelerden, emekçilerden beklenen bezdirici işleri halledecek bir "bedelsiz işçi" mi? İnsan beynini taklit edip aşan "üstün zekâ"sıyla tüm dertlerimizi çözecek bir "dost yabancı" mı?

KARA BULUTLAR

Miranda Darling

Winona Dalloway, mükemmel görünen bir evde, kusursuz bir hayatın içinde uyanıyor. Akşama bir davet var, menü belli, elbise hazır. Zihninde ise bir uğultu yükseliyor; tanıdık ama tedirgin edici bir ses bu...