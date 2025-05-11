Haftanın kitap önerileri

BirGün Pazar olarak her hafta Kültür sayfamızda, bu dönemde yazılan yeni kitapların bir seçkisini okurlarımıza sunuyoruz.

Edebiyattan tarihe, teoriden çeviriye farklı konu başlıklarından ilgi çeken eserlerin müstakbel okurlarının gözünden kaçmaması adına yaptığımız bu seçkide bu hafta beş farklı eser bulunuyor.

Mustafa Mert Bildircin – Sefa Uyar’dan İktidarın Kılıcı ve Kalkanı: Erbaş’ın Diyaneti, KarolIna Pavlova’dan Çifte Yaşam, Walter Benjamin’den Parıltılar, Mohamed Mbougar Sarr’dan Safi İnsan Onlar ve Ursula K. Le Guin’den Yanılsamalar Şehri eserlerinin tanıtımlarını okurlarımıza sunuyoruz.

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İKTİDARIN KILICI VE KALKANI: ERBAŞ’IN DİYANETİ

Mustafa Mert Bildircin – Sefa Uyar

Türkiye’nin daha iyi bir geleceğe erişmesi için değişmesi gereken şeylerin başında belki de Diyanet’in mevcut durumu geliyor. Eleştirel ve hür aklı baskı ve kontrol altına almak isteyen yapılara karşı Diyanet, kuruluş amacına geri dönmeli.

ÇİFTE YAŞAM

Karolina Pavlova

Pavlova edebiyat tarihlerinden yakın zamanlara kadar silinmiş, döneminde hor görülüp, edebiyata küsmüş bir kadın şair. Rus edebiyatının “klasik”leri kadınları erkeklerin dünyasına dahil oldukları ölçüde anlatırken Pavlova çağını kadınlar dünyasının içinden ele alır.

PARILTILAR

Walter Benjamin

Parıltılar, Walter Benjaminin düşünsel evreninden süzülen metinleri bir araya getiriyor. Benjamin, moderniteyi, sanatın dönüşümünü ve teknolojinin estetik üzerindeki etkilerini sorgularken, çağının çok ötesinde bir kavrayış sergiler.

SAFİ İNSAN ONLAR

Mohamed Mbougar Sarr

Üniversitede edebiyat dersleri veren genç öğretmen Ndéné Gueye, Senegal’de herkesin hakkında konuştuğu ve kabristandaki bir cesedin öfkeli kalabalıklar tarafından mezarından çıkarılıp götürüldüğü o videoyu izlediğinde allak bullak olur.

YANILSAMALAR ŞEHRİ

Ursula K. Le Guin

Geçmişi silinmiş bir adam ormanın derinliklerinde uyanır. Adı yoktur, hatıraları yoktur ve Dünya’ya ait olmayan gözleri vardır. Bir süre evlerini ve kalplerini açan insanların arasında yaşadıktan sonra geçmişinin ve hakikatin peşinde bir yolculuğa çıkar.