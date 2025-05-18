Haftanın kitap önerileri

BirGün Pazar olarak her hafta Kültür sayfamızda, bu dönemde yazılan yeni kitapların bir seçkisini okurlarımıza sunuyoruz.

Edebiyattan tarihe, teoriden çeviriye farklı konu başlıklarından ilgi çeken eserlerin müstakbel okurlarının gözünden kaçmaması adına yaptığımız bu seçkide bu hafta beş farklı eser bulunuyor.

Feyza Hepçilingirler’den Onun Adı Var: Halide, Panos Çelebis’den Kabadayı Stavris’in Hikâyeleri, Umberto Eco’dan 17. Yüzyıl, Peter Sarris’den Jüstinyen ve Seray Şahiner’den Antabus eserlerinin kısa tanıtımlarını okurlarımıza sunuyoruz.

ONUN ADI VAR: HALİDE

Feyza Hepçilingirler

Bambaşka bir geleneğin ve göreneğin içinden çıkıp Cumhuriyet Türkiyesi’ne yürüyen Halide Edip Adıvar’ın, kendisini dönüştürürken üzerinde yaşadığı toprakları da değiştirmesine tanıklık ettiren bu çalışma, yeni araştırmalara kapı aralıyor.

KABADAYI STAVRİS’İN HİKÂYELERİ

Panos Çelebis

Kabadayı Stavris’in Hikâyeleri, 19. yüzyıl sonu İstanbul’unun önemli külhanbeylerinden Stavris’in başından geçenleri kayıt altına alıyor. Kitap, okura dönem İstanbul’una, gündelik yaşam ve yeraltı dünyasına dair anlatılar sunuyor.

JÜSTİNYEN

Peter Sarris

Köylü bir ailede doğdu ancak bir imparator, asker ve aziz olarak öldü… Roma’yı yeniden birleştirme hayaliyle yola çıkan Jüstinyen, yalnızca bir hükümdar değil; bir çağın mimarı, bir medeniyetin kurucusuydu.

17. YÜZYIL

Umberto Aco

17. yüzyıl Descartes’in felsefesinin, Newton’un fiziğinin, Spinoza’nın Tanrı’nın tezahürü olarak peşinde olduğu bilginin çağıdır. Shakespeare, Molière, Don Quijote’in yazarı Cervantes bu dönemde yaşamıştır.

ANTABUS

Seray Şahiner

Seray Şahiner’in çok sevilen ve tiyatroda sahnelendiğinde Afife Tiyatro Ödülü’ne layık görülen romanı Antabus, okuru tüm gücüyle ilk sayfadan yakalayıp üzen, güldüren, düşündüren ve sonuna dek yanından ayırmayan bir dil şöleni…