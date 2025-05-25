Haftanın kitap önerileri

BirGün Pazar olarak her hafta Kültür sayfamızda, bu dönemde yazılan yeni kitapların bir seçkisini okurlarımıza sunuyoruz.

Edebiyattan tarihe, teoriden çeviriye farklı konu başlıklarından ilgi çeken eserlerin müstakbel okurlarının gözünden kaçmaması adına yaptığımız bu seçkide bu hafta dört farklı eser bulunuyor.

Editörlüğünü Oğuz Alkan’ın yaptığı Evrenin, Yaşamın ve Toplumun Evrimi, Jon Fosse’den Beyazlık, GIlbert Achcar’dan Yeni Soğuk Savaş, RestIf de la Bretonne’dan Babamın Hayatı eserlerinin kısa tanıtımlarını okurlarımıza sunuyoruz.

EVRENİN, YAŞAMIN VE TOPLUMUN EVRİMİ

Editör: Oğuz Alkan

"Bugünden tüm kültürel birikim ürünlerine internetten “satın almadan” erişilebilmesinin tünelden çıkışı gösteren bir ışık olduğu söylenebilir. Evrimin çeşitli görünümleriyle ilgili eserdeki yazılar da bunu göstermektedir."

BEYAZLIK

Jon Fosse

Beyazlık, okuru gizemli, akıldan çıkmayan, büyüleyici bir atmosferin içine çekiyor. Bu kısa ama yoğun roman, yazarın öbür yapıtları gibi yine insan ruhunun derinlerine ışık tutuyor.

YENİ SOĞUK SAVAŞ

Gilbert Achcar

Yeni Soğuk Savaş’ın son otuz yılının genel jeopolitik analizinden siyaset teşkilinin ayrıntılarına kadar uzanan bu bilgi dolu, keskin ve açık, ustalıklı incelemesi mevcut küresel kargaşalığın ve hayra alamet olmayan delaletinin vazgeçilmez rehberidir.

BABAMIN HAYATI

Restif de la Bretonne

1778’de yayımlanan Babamın Hayatı dönemin eleştirmenlerini ve kamuyu şok etmişti: koskoca bir kitap kimsenin adını bile bilmediği bir köylünün hayatına adanmıştı.