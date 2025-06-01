Haftanın kitap önerileri

BirGün Pazar olarak her hafta Kültür sayfamızda, bu dönemde yazılan yeni kitapların bir seçkisini okurlarımıza sunuyoruz.

Bu hafta seçkimizde 2 farklı eser bulunuyor. Tolga Aydoğan’dan Sabahattin Ali’nin Ankara’daki İzleri, Jessica Andrews’den Tuzlu Su eserlerinin kısa tanıtımlarını okurlarımıza sunuyoruz.

SABAHATTİN ALİ’NİN ANKARA’DAKİ İZLERİ

Tolga Aydoğan

Sabahattin Ali’nin Ankara’daki İzleri, yazarın hayatında önemli bir yer tutan bu kentte yaşadığı evleri, çalıştığı yerleri, ailesiyle ve arkadaşlarıyla gittiği mekânları, gezdiği sokakları; kısaca Sabahattin Ali’nin Ankarası’nı anlatıyor.

TUZLU SU

Jessica Andrews

Bu hikâye, aidiyetle özgürlük arasında bocalayan bir ruhun portresi. Çocukluğun sessiz çatlaklarından sızan özlemlerle örülü, geçmişin ağırlığıyla geleceğin belirsizliği arasında sıkışmış bir yolculuk.