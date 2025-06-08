Haftanın kitap önerileri

BirGün Pazar olarak her hafta Kültür sayfamızda, bu dönemde yazılan yeni kitapların bir seçkisini okurlarımıza sunuyoruz.

Edebiyattan tarihe, teoriden çeviriye farklı konu başlıklarından ilgi çeken eserlerin müstakbel okurlarının gözünden kaçmaması adına yaptığımız bu seçkide bu hafta beş farklı eser bulunuyor.

Yavuz Hakan Tok’tan Şarkı Hikâyeleri, Selçuk Şirin’den Yetişin Babalar, Vybarr Cregan Reid’den Modern İnsanın Evrimi, Ernle Bradford’dan Akdeniz ve Max HorkheImer’dan Alacakaranlık eserlerinin kısa tanıtımlarını okurlarımıza sunuyoruz.

ŞARKI HİKÂYELERİ

Yavuz Hakan Tok

Bazı şarkılar sadece kulağımıza değil, kalbimize de kazınır. Bir melodi, bir söz, bir nakarat, her duyduğumuzda bizi başka bir zamana, mekâna ve duyguya götürür. Peki ya bu şarkıların ardındaki hikâyeler?

YETİŞİN BABALAR

Selçuk Şirin

Doğumdan ergenliğe uzanan bu babalık rehberinde Prof. Dr. Selçuk Şirin, bilimi yaşamla birleştiriyor. Modern dünyada çocuk yetiştirmek isteyen babalar için sade, gerçekçi ve uygulanabilir bir yol haritası sunuyor

MODERN İNSANIN EVRİMİ

Vybarr Cregan Reid

İnsan evriminin ve modern yaşamın birbirine nasıl dokunduğunu, birbirini nasıl dönüştürdüğünü merak ediyorsanız, bu kitap size hem entelektüel hem de duygusal bir deneyim sunacak.

AKDENİZ - BİR DENİZİN HİKÂYESİ

Ernle Bradford

Çoğu insan için Akdeniz, sıcak havası ve lezzetli yemekleriyle sahil şeridi gibi huzurlu imgeler çağrıştırır. Ancak Bradford’un ayrıntılı olarak anlattığı gibi, jeolojik olarak genç olan Akdeniz, uzun ve kanlı bir tarihe sahiptir.

ALACAKARANLIK

Max Horkheimer

Gerek duyulan ideolojiler ne denli sallantılıysa o denli vahşice yöntemlerle korunmaları gerekir. Sallanan putların korunmasındaki çaba ve dehşetin düzeyi alacakaranlığın ne ölçüde bastırmış olduğunun göstergesidir.