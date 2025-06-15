Haftanın kitap önerileri

BirGün Pazar olarak her hafta Kültür sayfamızda, bu dönemde yazılan yeni kitapların bir seçkisini okurlarımıza sunuyoruz.

Edebiyattan tarihe, teoriden çeviriye farklı konu başlıklarından ilgi çeken eserlerin müstakbel okurlarının gözünden kaçmaması adına yaptığımız bu seçkide bu hafta beş farklı eser bulunuyor.

Hüsnü Arkan’dan Uyku, Georg Büchner’den Danton’un Ölümü, Nic Fields’tan Caesar, GIlbert Achcar’dan Gazze Felaketi ve Edward J. Erickson’dan Türk Kurtuluş Savaşı eserlerinin kısa tanıtımlarını okurlarımıza sunuyoruz.

UYKU

Hüsnü Arkan

Hüsnü Arkan, Mino’nun Siyah Gülü’nden Orhan Kemal Roman Ödülü aldığı Hırsız ve Burjuva’ya ve diğer romanlarına uzanan geniş bir yelpazede çok farklı konuları işliyor. Ancak her romanı, her kitabı insana dair.

DANTON’UN ÖLÜMÜ

Georg Büchner

Bir zamanlar devrimin en ön safında yer alan Georges Danton, Robespierre’in gücü ve politikaları karşısında geri planda kalıyor; derken devrimi, devrim için yapıp edilen onca şeyi bir vicdan muhasebesine tabi tutuyor.

CAESAR

Nic Fields

Caesar, Roma Cumhuriyeti’nin yalnızca bir komutanı değil; aynı zamanda tarihin akışını değiştiren en büyük stratejistlerinden biriydi. Onun zaferleri yalnızca savaş meydanlarında değil, Roma siyasetinin karmaşık labirentlerinde de kazanıldı.

GAZZE FELAKETİ

Gilbert Achcar

Bu eser emperyalist güçlerin İsrail devletine yöneltilen her eleştiriyi antisemitizm olarak suçlayıp boğma çabalarına inat Filistin’deki direnci sömürgeciliğe, baskıya, apartheide ve soykırıma karşı verilen bir mücadele olarak öne çıkarıyor.

TÜRK KURTULUŞ SAVAŞI

Edward J. Erickson

İşgale karşı mücadele şiddetlenirken baskı altındaki Türk milleti gayrinizami birlikler ve milis gruplarıyla karşılık verdi. Ayrıca aşiretler ve azınlıkların patlak veren ayaklanma ve isyanıyla eşzamanlı olarak baş etmek zorunda kaldılar.