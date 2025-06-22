Haftanın kitap önerileri

BirGün Pazar olarak her hafta Kültür sayfamızda, bu dönemde yazılan yeni kitapların bir seçkisini okurlarımıza sunuyoruz.

Edebiyattan tarihe, teoriden çeviriye farklı konu başlıklarından ilgi çeken eserlerin müstakbel okurlarının gözünden kaçmaması adına yaptığımız bu seçkide bu hafta beş farklı eser bulunuyor. Selim Nüzhet Gerçek’ten Canvermezler Tekkesi, Albert Camus’den İnsanlık Krizi ve Diğer Konferanslar, Anatole France’den Penguenler Adası, Helga Rittersberger-Tılıç’tan İsyan ve İtaat Arasında ve Thor Hanson’dan Yanı Başımızdaki Doğa eserlerinin kısa tanıtımlarını okurlarımıza sunuyoruz.

CANVERMEZLER TEKKESİ

Selim Nüzhet Gerçek

Ali Nail, Karadeniz’deki fırtınadan etkilenen balıkçılara yardım için Rumelikavağı’ndan Kilyos’a doğru atıyla yola çıkar. Karanlık çökünce yolunu şaşırır ve ıssız patikalarda tanımlayamadığı karaltılar görmeye başlar.

İNSANLIK KRİZİ VE DİĞER KONFERANSLARI

Albert Camus

İnsanlık krizi, en azından yarı yarıya, dünya üzerinde biriktirmeye devam ettiğimiz aptal ilkeler ve kötü eylemler karşısında bireylerin kapıldıkları tembellik ve yorgunluk hallerinden oluşur.

PENGUENLER ADASI

Anatole France

Tanrısal bir yanlış anlama, tarihin en tanıdık hikâyesini başlatır: insan olmanın trajedisi. Gözleri zayıflamış yaşlı bir keşiş, uzaklardaki bir adaya ayak basar. Burada karşılaştığı penguenleri insan sanarak vaftiz eder.

İSYAN VE İTAAT ARASINDA

Helga Rittersberger-Tılıç

İsyan ve İtaat Arasında, Gezi Direnişi’nin görkemli eylem çeşitliliği ve yaratıcı repertuvarının etkisinin ardından, 2013 sonrasında Türkiye’deki toplumsal hareketlere ilişkin geniş bir alanı tartışıyor.

YANI BAŞIMIZDAKİ DOĞA

Thor Hanson

Kurduğumuz şehirler diğer hayvanların yaşam alanlarını büyük ölçüde tahrip ederek birçoğunu uzaklaştırdı ya da yokoluşa sürükledi, ama buna rağmen, çoğu zaman fark etmesek de çevremizde yaşayan sayısız canlı var.