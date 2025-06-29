Haftanın kitap önerileri

BirGün Pazar olarak her hafta Kültür sayfamızda, bu dönemde yazılan yeni kitapların bir seçkisini okurlarımıza sunuyoruz.

Edebiyattan tarihe, teoriden çeviriye farklı konu başlıklarından ilgi çeken eserlerin müstakbel okurlarının gözünden kaçmaması adına yaptığımız bu seçkide bu hafta beş farklı eser bulunuyor.

Giorgio Agamben’den Pinokyo, Hasan Hüseyin’den Kandan Kına Yakılmaz, Aleksandr Meşçeryakov’dan Yaşama Uyanmak, Bedrettin Cömert’ten Croce’nin Estetiği ve Patricia Engel’den Uzak Dünya eserlerinin kısa tanıtımlarını okurlarımıza sunuyoruz.

PİNOKYO

Giorgio Agamben

Giorgio Agamben, Pinokyo’da keskin felsefi bakışını Carlo Collodi’nin ünlü on dokuzuncu yüzyıl romanına çeviriyor. Onun için Pinokyo’nun maceraları hayatın kendisine açılan bir tür eşiktir.

KANDAN KINA YAKILMAZ

Hasan Hüseyin

sular da hırçın akar yanlış yollarda/ bulur en sonunda yataklarını/ vura vura başlarını taşlara/ bir biz miyiz canlarım/ yanlış giden bu yollarda?/ ne taşız biz/ ne de toprak/ bir tohumuz/ karanlıkta yürürüz...

YAŞAMA UYANMAK

Aleksandr Meşçeryakov

Yaşama Uyanmak - Sovyetler Birliği’nde Kör-Sağır Çocukların Eğitimi Üzerine, ciddi bir toplumsal sorunu, tüm psikolojik, eğitimsel ve felsefi sonuçlarıyla tartışan bir çalışma.

KALBE GAZEL

Özgün E. Bulut

Kalbe Gazel’de yer alan şiirler, anımsama ve anımsatmanın şiirleridir. Kalbin ve ışığın tutanakçısı belleğe, bir dönemi ve bugünü yerleştirme çabası da demek mümkün.

UZAK DÜNYA

Patricia Engel

Patricia Engel, Uzak Dünya’da Amerika kıtasına yayılan, on öyküyle karşılıyor okurları. Engel, Kolombiya’dan Küba’ya, New York’tan Miami’ye uzanan bir coğrafyada, köksüz hayatların, göçün ve aidiyet arayışının izini sürüyor.