Haftanın kitap önerileri

BirGün Pazar olarak her hafta Kültür sayfamızda, bu dönemde yazılan yeni kitapların bir seçkisini okurlarımıza sunuyoruz.

Edebiyattan tarihe, teoriden çeviriye farklı konu başlıklarından ilgi çeken eserlerin müstakbel okurlarının gözünden kaçmaması adına yaptığımız bu seçkide bu hafta beş farklı eser bulunuyor.

Tomris Uyar’dan Yaz Düşleri Düş Kışları, Mike Featherstone’dan Postmodernizm ve Tüketim Kültürü, Fernand Braudel’den İtalyan Modeli, James Clavell’den Shogun (2. Cilt) ve Javier Marías’tan Tomás Nevinson eserlerinin kısa tanıtımlarını okurlarımıza sunuyoruz.

YAZ DÜŞLERİ DÜŞ KIŞLARI

Tomris Uyar

Kimi kendi gündelik yaşamında türlü karabasanla mücadele eden, kimiyse yaşama dair büyük hayaller kuran karakterler üzerinden şekillenen bu öyküler, herkesin yaşadığı veya yaşayabileceği olaylara ev sahipliği yapar.

POSTMODERNİZM VE TÜKETİM KÜLTÜRÜ

Mike Featherstone

İnsanlık krizi, en azından yarı yarıya, dünya üzerinde biriktirmeye devam ettiğimiz aptal ilkeler ve kötü eylemler karşısında bireylerin kapıldıkları tembellik ve yorgunluk hallerinden oluşur.

İTALYAN MODELİ

Fernand Braudel

Braudel, İtalyan toplumlarının siyasal karmaşıklığı ve muazzam kapitalist yayılmanın mantığı içinde, sanat tarihindeki büyük anların nasıl ortaya çıktığını, yayıldığını ve kaybolduğunu anlamaya çalışıyor.

SHOGUN (2. CİLT)

James Clavell

17. yüzyılda, dünyanın büyük keşiflere tanık olduğu bir dönemde, İngiliz kılavuz kaptan John Blackthorne, gemisi fırtınaya yakalanınca, çok az Avrupalının bildiği ve ziyaret edebildiği Japonya’nın gizemli sahillerinde bulur kendini.

TOMÁS NEVINSON

Javier MarIas

Britanya istihbaratında uzun yıllar çalıştıktan sonra emekli olan Tomás Nevinson Madrid’deki Britanya Büyükelçiliği’ne atanmıştır. Günün birinde amiri karanlık Bertram Tupra kendisine son bir görev vermek ister...