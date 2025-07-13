Haftanın kitap önerileri

BirGün Pazar olarak her hafta Kültür sayfamızda, bu dönemde yazılan yeni kitapların bir seçkisini okurlarımıza sunuyoruz.

Edebiyattan tarihe, teoriden çeviriye farklı konu başlıklarından ilgi çeken eserlerin müstakbel okurlarının gözünden kaçmaması adına yaptığımız bu seçkide bu hafta dört farklı eser bulunuyor.

Isabelle Aupy’den Artık Kedileri Sevmeyen Adam, Robert Hertz’den Ölümün Toplumsal Yaşamı, Eva M. Thury ile Margaret K. Devinney’den Oxford Dünya Mitolojisi, David Lodge’dan Tedbili Mekân eserlerinin kısa tanıtımlarını okurlarımıza sunuyoruz.

ARTIK KEDİLERİ SEVMEYEN ADAM

Isabelle Aupy

Bir sabah uyandığınızda sokağınızda hep beslediğiniz, evinizi, bahçenizi paylaştığınız kedilerin olmadığını hayal edebiliyor musunuz? Ya bu devletin size köpekleri, kedi diye vermesini ve sizin bu köpeklerin kedi olduğuna inanmanız gerektiğini?

ÖLÜMÜN TOPLUMSAL YAŞAMI

Robert Hertz

Toplumlar kayıplarının “yaşayanların diyarından sürgün” edilişini kabul etmez ve onları başka hallerde yeniden doğuracak ritüel ve anlatılar yoluyla yaşamın ölüme karşı zaferi için örgütlenirler.

OXFORD DÜNYA MİTOLOJİSİ

Eva M. Thury , Margaret K. Devinney

Farklı kültürlerden, farklı dönemlerden ve farklı coğrafyalardan mitolojilerin karşılaştırmalı ve ayrıntılı şekilde aktarıldığı bu eser mitoloji konusunda A’dan Z’ye her konuya değiniyor.

TEBDİLİ MEKÂN

David Lodge

Tebdili Mekân, konuyu dağıtmadan eğlendirmeyi başaran mizahi ve deneysel bir roman. Bu serüvende okurlar da pasif değil, aksine metinler arası referansların yorumlanmasında aktif rol oynuyorlar.