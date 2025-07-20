Haftanın kitap önerileri

BirGün Pazar olarak her hafta Kültür sayfamızda, bu dönemde yazılan yeni kitapların bir seçkisini okurlarımıza sunuyoruz.

Edebiyattan tarihe, teoriden çeviriye farklı konu başlıklarından ilgi çeken eserlerin müstakbel okurlarının gözünden kaçmaması adına yaptığımız bu seçkide bu hafta beş farklı eser bulunuyor.

Buket Uzuner’den 50 Yılın Toplu Öyküleri, Willem Frederik Hermans’dan Damokles’in Karanlık Odası, Eric Ambler’den Levanten, Özay Göztepe’den Belgelerle MHP Tarihi ve Jean Giono’tan Tepe eserlerinin kısa tanıtımlarını okurlarımıza sunuyoruz.

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50 YILIN TOPLU ÖYKÜLERİ

Buket Uzuner

Buket Uzuner’in son 50 yıldır yazdığı öyküler. 50 yıl mı? Bir yanlışlık olmasın? O kadar uzun zaman geçmiş olabilir mi? Kolununun altında, elyazması bir öykü dosyasıyla Attilâ İlhan’ın editör odasına girip, mücadeleye başlaması üzerinden 50 yıl geçmiş.

DAMOKLES’İN KARANLIK ODASI

Willem Frederik Hermans

Hermans’ın yapıtlarının geçtiği evrende, güvenilir bilgiyi yalnızca bilimin ve mantığın hizmetindeki araçlar üretebilir. Münzeviler dünya ile temsili arasındaki çelişkide kaybolmuş, tesadüfün merhametine kalmış kurbanlardır.

LEVANTEN

Eric Ambler

Ambler, romanı Levanten’le okurları Ortadoğu’nun karmaşık politik atmosferine sürüklerken bir yandan da ihanet, hayatta kalma mücadelesi ve beklenmedik kahramanlıklarla dolu bir maceraya çıkarıyor.

BELGELERLE MHP TARİHİ

Özay Göztepe

Kitaptaki başlıklar, haberler, yazılar, açıklamalar gösteriyor ki Ülkü Ocakları ve MHP, herkesin bildiği ancak sır saydığı hakikatlerin tam ortasındadır. Derin devlet denilen, görünen devletle bütünleşmiş yapının gizlenemez aparatlarıdır.

TEPE

Jean Giono

Gür, uzun buğday tarlalarının arasından dört hanenin yükseldiği bir köy... Burası, ova ile büyük lavanta arazisi arasında yer alan, Lure Tepesi’nin gölgesindeki Bastides Blanches.