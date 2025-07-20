Haftanın kitap önerileri
BirGün Pazar olarak her hafta Kültür sayfamızda, bu dönemde yazılan yeni kitapların bir seçkisini okurlarımıza sunuyoruz.
Edebiyattan tarihe, teoriden çeviriye farklı konu başlıklarından ilgi çeken eserlerin müstakbel okurlarının gözünden kaçmaması adına yaptığımız bu seçkide bu hafta beş farklı eser bulunuyor.
Buket Uzuner’den 50 Yılın Toplu Öyküleri, Willem Frederik Hermans’dan Damokles’in Karanlık Odası, Eric Ambler’den Levanten, Özay Göztepe’den Belgelerle MHP Tarihi ve Jean Giono’tan Tepe eserlerinin kısa tanıtımlarını okurlarımıza sunuyoruz.
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50 YILIN TOPLU ÖYKÜLERİ
Buket Uzuner
Buket Uzuner’in son 50 yıldır yazdığı öyküler. 50 yıl mı? Bir yanlışlık olmasın? O kadar uzun zaman geçmiş olabilir mi? Kolununun altında, elyazması bir öykü dosyasıyla Attilâ İlhan’ın editör odasına girip, mücadeleye başlaması üzerinden 50 yıl geçmiş.
DAMOKLES’İN KARANLIK ODASI
Willem Frederik Hermans
Hermans’ın yapıtlarının geçtiği evrende, güvenilir bilgiyi yalnızca bilimin ve mantığın hizmetindeki araçlar üretebilir. Münzeviler dünya ile temsili arasındaki çelişkide kaybolmuş, tesadüfün merhametine kalmış kurbanlardır.
LEVANTEN
Eric Ambler
Ambler, romanı Levanten’le okurları Ortadoğu’nun karmaşık politik atmosferine sürüklerken bir yandan da ihanet, hayatta kalma mücadelesi ve beklenmedik kahramanlıklarla dolu bir maceraya çıkarıyor.
BELGELERLE MHP TARİHİ
Özay Göztepe
Kitaptaki başlıklar, haberler, yazılar, açıklamalar gösteriyor ki Ülkü Ocakları ve MHP, herkesin bildiği ancak sır saydığı hakikatlerin tam ortasındadır. Derin devlet denilen, görünen devletle bütünleşmiş yapının gizlenemez aparatlarıdır.
TEPE
Jean Giono
Gür, uzun buğday tarlalarının arasından dört hanenin yükseldiği bir köy... Burası, ova ile büyük lavanta arazisi arasında yer alan, Lure Tepesi’nin gölgesindeki Bastides Blanches.