Haftanın kitap önerileri

BirGün Pazar olarak her hafta Kültür sayfamızda, bu dönemde yazılan yeni kitapların bir seçkisini okurlarımıza sunuyoruz.

Edebiyattan tarihe, teoriden çeviriye farklı konu başlıklarından ilgi çeken eserlerin müstakbel okurlarının gözünden kaçmaması adına yaptığımız bu seçkide bu hafta 2 çocuk kitabına yer verdik.

Aslı Tohumcu ve Esra Aylin Akalın’ın kitapları, yaz tatilinde çocuklar için güzel bir okuma deneyimi sunuyor. Şarapçılıkla ilgili mizahi bir grafik roman da bu hafta listemizde yer alıyor. Atatürk’ün savaş deneyimleriyle ilgili notlarını ise Can Yayınları kitaplaştırdı.

MÜTAREKEDEN ZAFERE

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

Kurtuluş Savaşı’ndan yıllar sonra yazılmış Nutuk’un aksine, savaşı günü gününe anlatan Mütarekeden Zafere, Türkiye’nin kurtuluş-kuruluş tarihindeki en önemli aşamaları ve bunların arka planını birinci ağızdan sunan bir derleme.

MEÇHUL

GAYE BORALIOĞLU

Gaye Boralıoğlu, Manuel Çıtak’ın fotoğraflarından yola çıkarak yazdığı bu romanda İbrahim’i ararken bir yandan da memleketin hallerine ışık tutuyor. Boralıoğlu’nun romanıyla edebiyat, fotoğrafın içinden geçerek gerçeğe ulaşıyor.

HORTLAKLARI DURDURUN!

ASLI TOHUMCU

Kimin korku öyküleriyle bu kadar derdi olabilirdi ki?.. Öykü ve romanlarıyla her yaşa ulaşan Aslı Tohumcu, okurlarını bu kez hem hayal hem okul koridorlarında hayat bulan gerilim dolu hikâyelere davet ediyor.

ŞARAP 101: FRANSA ŞARAPLARI

FRANÇOİS BACHELOT

Gourmand Dünya Yemek Kitabı Ödülleri tarafından “En İyi Kitap” ödülüne layık görülen grafik roman, şarabın kimyası, üretimi, saklaması ve tadımına dair merak edilenleri Vincent Burgeon’un mizahi çizimleri eşliğinde sunuyor.

ANNE, BEN KELEBEK OLDUM!

ESRA AYLİN AKALIN

Esra Aylin Akalın’ın kaleme aldığı Anne, Ben Kelebek Oldum!, içine kapanık bir çocuğun kozasından çıkıp kelebeğe dönüşme hikâyesini eğlenceli bir yaz kampı macerası eşliğinde anlatıyor. Kozasından çıkmaya çalışan tüm çocuklar için…