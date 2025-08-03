Haftanın kitap önerileri

BirGün Pazar olarak her hafta Kültür sayfamızda, bu dönemde yazılan yeni kitapların bir seçkisini okurlarımıza sunuyoruz.

Edebiyattan tarihe, teoriden çeviriye farklı konu başlıklarından ilgi çeken eserlerin müstakbel okurlarının gözünden kaçmaması adına yaptığımız bu seçkide bu hafta beş farklı eser bulunuyor.

Yasushi Inoue’den Boğa Güreşi, Rüstem Aslan’dan yeni başlayanlar için: Homeros, Ahmet Mithat Efendi’den Karnaval, Grace Blakeley’den Vahşi Kapitalizm ve Zygmunt Bauman’dan Parçalar Halinde Hayatım eserlerinin kısa tanıtımlarını okurlarımıza sunuyoruz.

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BOĞA GÜREŞİ

Yasushi Inoue

Kimsenin yapmadığı bir şeyi yaparak müthiş bir yatırıma ortak olduğunu düşünen Tsugami, turnuvanın neden kolay kolay düzenlenemediğini, savaş sonrası Japonya’sının lojistik ve bürokratik cehenneminin ortasına düştüğünde idrak edecektir.

yeni başlayanlar için: Homeros

Rüstem Aslan

İlyada ve Odysseia destanları kahramanlık öykülerinin yazıya geçirilmiş halleri mi, yoksa Homeros’a ait özgün eserler mi? Troya kazı başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan, bu soruların peşinden üç bin yıllık bir iz sürme yolculuğuna çıkıyor.

VAHŞİ KAPİTALİZM

Grace Blakeley

Neoliberalizmin ‘serbest piyasa’ mantığına karşı, hem tarihe hem de güncel olaylara dayanan, sarsıcı bir darbe. Blakeley’nin argümanı iyi araştırılmış, net ve yıkıcı. En önemlisi de umut, demokrasi ve özgürleşmeye dayalı bir yol haritası çiziyor.

PARÇALAR HALİNDE HAYATIM

Zygmunt Bauman

Yıllardır dilimize de çevrilen bir dolu eseriyle okurların da zihinlerinde ve gönüllerinde ayrı bir yere sahip olan Bauman, bu eseriyle belki ilk kez bizi ayrı bir yolculuğa çıkarıyor. Biyografisine çok yer vermeyen Bauman, hayatını parçalar halinde anlatmayı seçiyor.