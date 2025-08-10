Haftanın kitap önerileri

BirGün Pazar olarak her hafta Kültür sayfamızda, bu dönemde yazılan yeni kitapların bir seçkisini okurlarımıza sunuyoruz.

Edebiyattan tarihe, teoriden çeviriye farklı konu başlıklarından ilgi çeken eserlerin müstakbel okurlarının gözünden kaçmaması adına yaptığımız bu seçkide bu hafta beş farklı eser bulunuyor.

David Hinton’dan Vahşi Zihin Vahşi Doğa, Buket Uzuner’den Kumral Ada Mavi Tuna, Oscar Wilde’dan Ciddi Olmanın Önemi, Yelda Gürlek’ten Gülün Adı ve Ortaçağ ve Halle Butler’dan Sıradan Bir Kâbus eserlerinin kısa tanıtımlarını okurlarımıza sunuyoruz.

VAHŞİ ZİHİN VAHŞİ DOĞA

David Hinton

Doğayla kurduğumuz ilişkinin kökenlerine inmek, modern Batı düşüncesinin dünyayı nasıl kavradığını ve bunun nasıl bir tahribata yol açtığını görmek için kadim bilgeliğe mi dönmemiz gerekir?

KUMRAL ADA MAVİ TUNA

Buket Uzuner

Bir Salı sabahı uyandım. Bütün gazeteler hayatta en çok sevdiğim kadının bir cinayet işlediğini yazıyordu. Bunu hiç beklemiyordum. Beynimden vurulmuşa döndüm. İç dengelerim şiddetle sarsıldı.

CİDDİ OLMANIN ÖNEMİ

Oscar Wilde

Ciddi Olmanın Önemi Wilde’ın “piyasa” için yazdığı dört komedyadan biridir. Wilde’ın kaleminden çıkan her şey gibi göz alıcı bir zekâ, sivri dil, hazırcevaplıkla dolup taşar.

GÜLÜN ADI VE ORTAÇAĞ

Yelda Gürlek

Umberto Eco’nun dünyanın her köşesinden yüzbinlerce okura ulaşan Gülün Adı adlı yapıtı, sadece bir polisiye roman mıdır, yoksa Eco’nun ortaçağ ve Hıristiyanlık namına tüm bilgi ve birikimini bize sunduğu bir tarihçe mi?

SIRADAN BİR KÂBUS

Halle Butler

Sıradan Bir Kâbus, terapi odalarına, boş ofis katlarına, görgüden yoksun WhatsApp mesajlarına ve unutulmuş çocukluk anılarına uğrayan; hem çok tanıdık hem de garip bir ağırlık taşıyan bir roman.