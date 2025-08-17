Haftanın kitap önerileri

BirGün Pazar olarak her hafta Kültür sayfamızda, bu dönemde yazılan yeni kitapların bir seçkisini okurlarımıza sunuyoruz.

Edebiyattan tarihe, teoriden çeviriye farklı konu başlıklarından ilgi çeken eserlerin müstakbel okurlarının gözünden kaçmaması adına yaptığımız bu seçkide bu hafta beş farklı eser bulunuyor.

Linda Civitello’dan Mutfak & Kültür, Ann Napolitano’den Merhaba Güzellik, Tom Holland’dan Hanedan, Alejo Carpentier’den Aydınlanma Çağı ve Jamaica Kincaid’den Lucy eserlerinin kısa tanıtımlarını okurlarımıza sunuyoruz.

MUTFAK & KÜLTÜR

Linda Civitello

Her şey ateşle, aşla, aşkla, inançla başladı.Çiğnediğimiz her lokma, yuttuğumuz her ekmek, yediğimiz her yemek, her koku, her renk, her sunum insanlık tarihini anlattı; anlatmaya da devam ediyor...

MERHABA GÜZELLİK

Ann Napolitano

Ailesinin yarattığı sessizliğin içinde büyüyen William, üniversiteye başladığında kendini Julia’nın ona bütünüyle yabancı gelen ailesinin içinde bulur. William’ın geçmişi anlatılmamış bir hikâyedir, Julia’ysa geleceğini planlamıştır.

HANEDAN

Tom Holland

Tom Holland, çok satan Roma Tarihi üçlemesinin ilk kitabı olan Rubicon’da Iulius Caesar’ın diktatörlüğe uzanan hikâyesini anlatırken, ikinci kitabı Hanedan’da bizleri Roma’nın en karanlık, en ihtiras dolu dönemine götürüyor.

AYDINLANMA ÇAĞI

Alejo CarpentIer

Fransız Devrimi’nin tüm dünyayı kökünden değiştirdiği, değişmez duran kuralları yerle bir edip yerine daha ileri daha toplumsal bir düzen koyduğu herkesçe aşikâr. Ancak bu devrim olurken dünyanın Avrupa olmayan kısımlarında neler oluyordu?

LUCY

Jamaica KincaId

Jamaica Kincaid gurbete çıkmış genç bir kızı, Lucy’yi ve onun zapt edilemez zihnini resmediyor. Kincaid’in unutulmaz karakterlerinden Lucy, hem topluma hem ailesine hem de kendisine doğrultulmuş adeta keskin bir kılıç.