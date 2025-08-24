Haftanın kitap önerileri

BirGün Pazar olarak her hafta Kültür sayfamızda, bu dönemde yazılan yeni kitapların bir seçkisini okurlarımıza sunuyoruz.

Edebiyattan tarihe, teoriden çeviriye farklı konu başlıklarından ilgi çeken eserlerin müstakbel okurlarının gözünden kaçmaması adına yaptığımız bu seçkide bu hafta beş farklı eser bulunuyor.

Charles Dickens’ın ilk kez Türkçeye çevrilen eseri Barnaby Rudge I-II, Sinan Tankut Gülhan’dan Yeni Kent Sosyolojisinin Yükselişi ve Çöküşü, Kolektif yazarlardan DEV-GENÇ 1960-1980 Gençlik ve Mücadelesi, ElIas Canetti’den Kulakmisafiri: Elli Karakter ve DanIel Mason’dan Piyano Akortçusu eserlerinin kısa tanıtımlarını okurlarımıza sunuyoruz.

BARNABY RUDGE I-II

Charles Dickens

1780 Gordon Ayaklanmaları’nı bir tarihçi titizliğiyle işleyen ve yazarın sadece iki tarihi romanından ilki olan bu başyapıt, dini tahammülsüzlüğün nasıl bir toplumsal kaosa dönüştüğünü anlatıyor.

YENİ KENT SOSYOLOJİSİNİN YÜKSELİŞİ VE ÇÖKÜŞÜ

Sinan Tankut Gülhan

Eserde 1968’in devrimci ruhundan doğan Yeni Kent Sosyolojisi’nin yükselişini ve kaçınılmaz çöküşünü inceleniyor. Marx ve Lefebvre’den Harvey ve Castells’e uzanan entelektüel yolculuk, kentin ideolojik, ekonomi-politik ve krizle mâlûl boyutlarını yeniden tanımlıyor.

DEV-GENÇ 1960-1980 GENÇLİK VE MÜCADELESİ

Kolektif

DEV-GENÇ savunmasından derlenerek hazırlanan bu kitap, DEV-GENÇ deneyini bugünün devrimci gençlerine aktarmak ve onların mücadelesine mütevazı de olsa bir katkı yapmak amacıyla hazırlanmıştır.

KULAKMİSAFİRİ: ELLİ KARAKTER

ElIas Canetti

Gerçeküstü imgelerle bezenmiş, tedirgin edecek derecede anlaşılır ve aşina tuhaflıklarla örülü, insan denen mahlûkun adeta şeceresini çıkaran kadınlı erkekli tam elli karakter! ! Satırlar ilerledikçe her bir tasvir okura uzatılmış rol pusulasına dönüşüyor.

PİYANO AKORTÇUSU

Daniel Mason

1886 yılında piyano akortçusu Edgar Drake, Savaş Bakanlığı’ndan tuhaf bir talep alır: Karısını ve Londra’daki sakin hayatını bırakıp nadir bulunan bir Erard kuyruklu piyanosunu akort etmek üzere Burma ormanlarına gitmelidir.