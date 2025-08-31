Haftanın kitap önerileri

BirGün Pazar olarak her hafta Kültür sayfamızda, bu dönemde yazılan yeni kitapların bir seçkisini okurlarımıza sunuyoruz.

Edebiyattan tarihe, teoriden çeviriye farklı konu başlıklarından ilgi çeken eserlerin müstakbel okurlarının gözünden kaçmaması adına yaptığımız bu seçkide bu hafta beş farklı eser bulunuyor.

Knut Hamsun’ın ilk kez Türkçeye çevrilen eseri Yitik Yollar, Daniel Finn’den IRA, Petros Markaris’ten Komplo, Gerald Murnane’den Ilgın Yolu ve Kate DiCamillo’dan Edward Tulane ve Mucizevi Yolculuk eserlerinin kısa tanıtımlarını okurlarımıza sunuyoruz.

YİTİK YOLLAR

Knut Hamsun

Hamsun’un son eseri olan Yitik Yollar, sadece bir yaşlılık günlüğü değil; aynı zamanda bir vicdan muhasebesi, bir yalnızlık güncesi ve tarihin kenarına itilmiş bir yazarın kendini anlatma çabasıdır.

IRA

Daniel Finn

Bu kitap, 1968’in potasından çıkan benzersiz bir isyanı yönlendiren radikal siyasetin sürükleyici yeni bir tarihidir. Kapsamlı arşiv araştırmalarına dayanan IRA ile Britanya yönetimine meydan okumak için onunla birlikte gelişen siyasi hareket arasındaki ilişkiyi inceliyor.

KOMPLO

Petros Markaris

Atina’da pandemi hüküm sürüyor. Dükkanlar, lokantalar kapalı, insanlar işlerini kaybetmişler, kazanç kapıları kapanmış. Koşullar birçok insana hayatlarını devam ettirme imkânı bırakmayacak kadar ağırlaşmış.

ILGIN YOLU

Gerald Murnane

1940’ların sonlarında, Victoria’nın küçük bir kasabasında bir çocuk büyür: Katolik inancının sıkı kuralları, babasının kumar tutkusu, annesinin dindarlığı, arkadaşlarının acımasız oyunları ve cinselliğin gizemli cazibesi..

EDWARD TULANE VE MUCİZEVİ YOLCULUK

Kate DiCamillo

Dünya çocuk edebiyatının önemli isimlerinden Kate DiCamillo’nun klasikleşmiş eseri Edward Tulane ve Mucizevi Yolculuk, her yaştan okurun kalbine seslenen bir sevginin dilini keşfetme hikâyesi.