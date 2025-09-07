Haftanın kitap önerileri

BirGün Pazar olarak her hafta Kültür sayfamızda, bu dönemde yazılan yeni kitapların bir seçkisini okurlarımıza sunuyoruz.

Edebiyattan tarihe, teoriden çeviriye farklı konu başlıklarından ilgi çeken eserlerin müstakbel okurlarının gözünden kaçmaması adına yaptığımız bu seçkide bu hafta beş farklı eser bulunuyor.

Ian Rutledge’den Çalkantılı Deniz, Jorge IbargüengoItIa’dan Ölü Kızlar, Seray Şahiner’den Reklamı Atla, Sholeh Rezazadeh’den Gökyüzü Her Zaman Mordur ve Martin MacInnes’den Yükseliş eserlerinin kısa tanıtımlarını okurlarımıza sunuyoruz.

ÇALKANTILI DENİZ

Ian Rutledge

Elinizdeki kitap bilindik öyküye, yani Osmanlı İmparatorluğu’nun zayıflamasıyla birlikte hâkimiyeti altındaki topraklarda yaşanan sarsıntılara daha geniş bir ölçekle bakmamızı sağlıyor.

ÖLÜ KIZLAR

Jorge Ibargüengoitia

Ablasıyla birlikte küçük bir kasabada genelev işleten Serafina Baladro, onu terk etmekle kalmayıp gururunu da inciten eski sevgilisi Simón Corona’dan intikamını almadan huzur bulamayacaktır. Nereye saklanmış olursa olsun onu bulup öldürmeye ant içmiştir.

REKLAMI ATLA

Seray Şahiner

İlkokulda başlayan ötekileştirmeyi, zorunlu göçü, “temsilî” hale getirilen temsil haklarını, güçlü ve ironik metinleriyle tartışıyor. Mahallelerin talanına, Emek Sineması ve Gezi Direnişi’ne kent ve söz hakkını ayırmadan tanıklık ediyor…

GÖKYÜZÜ HER ZAMAN MORDUR

Sholeh Rezazadeh

Mor bir gökyüzü altında yeni bir hayata adım atan Arghavan, Hollanda’ya gelmiş genç bir İranlı kadındır. Ama geçmişin gölgeleri peşini bırakmaz: Annesinin ansızın gitmesi, babasının bağımlılığı, çocukluğunun kaybolan masumluğu...

YÜKSELİŞ

Martin Macinnes

Rotterdam’da doğup büyüyen Leigh mutsuz ailesinden, dengesiz babasından kaçarak denize sığınır. Çocukken denizaltı dünyasından büyülenen Leigh, deniz biyolojisinde uzmanlaşır ve arkaik organizmaları incelemek için dünyayı dolaşır.