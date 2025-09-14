Haftanın kitap önerileri

BirGün Pazar olarak her hafta Kültür sayfamızda, bu dönemde yazılan yeni kitapların bir seçkisini okurlarımıza sunuyoruz.

Edebiyattan tarihe, teoriden çeviriye farklı konu başlıklarından ilgi çeken eserlerin müstakbel okurlarının gözünden kaçmaması adına yaptığımız bu seçkide bu hafta beş farklı eser bulunuyor.

Julie Otsuka’den İmparator Tanrıyken, İlya Ehrenburg ve Vasili Grossman’dan Kara Kitap, John Smith’ten 21. Yüzyılda Emperyalizm, Selman Saç’tan Fransa’nın Cumhuriyetçi Tarihi ve Sıla Baki Alkan’dan Odo Ve Tüm Yıldızlar eserlerinin kısa tanıtımlarını okurlarımıza sunuyoruz.

İMPARATOR TANRIYKEN

Julie Otsuka

Savaş, yalnızca cephede yaşanmıyordu. 1942’de güneşli bir Şubat sabahı, Amerika’nın Batı Yakası’ndaki Japon asıllı Amerikalılar için her şey değişti: Kendi ülkelerinde birer “düşman” ilan edildiler.

KARA KİTAP

İlya Ehrenburg-Vasili Grossman

Eser, İkinci Dünya Savaşı sırasında SSCB ve Polonya’da Yahudilere uygulanan soykırıma dair belge ve görgü tanığı ifadelerinin yer aldığı bir arşivdir. Kitap, 1940’larda İlya Ehrenburg ve Vasili Grossman önderliğinde pek çok Sovyet gazeteci ve yazar tarafından oluşturuldu.

21. YÜZYILDA EMPERYALİZM

John Smith

Emperyalizmin ekonomi politiğine dair kaleme alınmış özgün bir monografi olan 21. Yüzyılda Emperyalizm, neoliberal küreselleşme çağında merkez kapitalist ülkeler ile dünyanın geri kalanı arasındaki ilişkiye dair inceleme sunuyor.

FRANSA’NIN CUMHURİYETÇİ TARİHİ

Selman Saç

Fransa hem uzak hem yakın bir ülke. Coğrafi olarak uzak ama Türkiye’nin modernleşmesine örnek olduğu için yakın. Siyaseten özellikle “cumhuriyet” kavramının ve kurumlarının gelişimi başka ülkeler gibi bizde de Fransız siyasetinin etkisiyle açıklanıyor.

ODO VE TÜM YILDIZLAR

Sıla Baki Alkan

Odo doğduğunda öğrenir yıldızları koklamayı çünkü köpekler yıldızlara aittir. Annesi daha yavruyken önce bunu öğretir Odo’ya ve kardeşlerine. Sirius, Büyük Köpek Yıldızı’ndan başlar yıldızlara bakmaya.