Haftanın kitap önerileri

BirGün Pazar olarak her hafta Kültür sayfamızda, bu dönemde yazılan yeni kitapların bir seçkisini okurlarımıza sunuyoruz.

Edebiyattan tarihe, teoriden çeviriye farklı konu başlıklarından ilgi çeken eserlerin müstakbel okurlarının gözünden kaçmaması adına yaptığımız bu seçkide bu hafta beş farklı eser bulunuyor.

Nihat Tekdemir’in hazırladığı Yazıdan Sanata, İnançtan Düşünceye, Roddy Doyle’dan Paddy Clarke Ha Ha Ha, Reinhard Kaiser-Mühlecker’den Kaçak Avcı, A.D. Lee’den Roma’dan Bizans’a ve Edmund Burke’den Doğal Toplumun Savunusu eserlerinin kısa tanıtımlarını okurlarımıza sunuyoruz.

YAZIDAN SANATA, İNANÇTAN DÜŞÜNCEYE – ANADOLU UYGARLIKLARI SEÇKİSİ

Anadolu Yarımadası, Doğu ile Batı’nın kesiştiği; iklimiyle, bereketli toprakları ve doğal zenginlikleriyle insanlık tarihinin en görkemli medeniyetlerine ev sahipliği yapmış bir coğrafyadır.

PADDY CLARKE HA HA HA

Roddy Doyle

Column McCann, Lydia Davis gibi ünlü isimlerin usta olarak işaretlediği Roddy Doyle, başyapıtı Paddy Clarke Ha Ha Ha’da, çocukluğun coşkusunu, düş gücünü, büyümenin ilk çatlaklarını, zamanla derinleşen yalnızlığı güçlü kalemiyle edebiyata taşıyor.

KAÇAK AVCI

Reinhard Kaiser-Muhlecker

Günümüz taşra yaşamının görünürdeki dinginliğinin altında kaynayan içsel şiddeti ve yabancılaşmayı konu alan çarpıcı bir roman. Yazar genç çiftçin ailesine, çevresine ve en çok da kendisine yabancılaşma sürecini sarsıcı biçimde anlatır.

ROMA’DAN BİZANS’A

A.D. Lee

İmparator İustinios ve İustinianos’un ölümleri arasında Roma İmparatorluğu önemli değişiklikler geçirdi. Kuzey sınırlarından gelen Barbar istilaları, daha sonra doğu sınırında girişilen mücadeleler imparatorluğu askeri ve ekonomik açıdan yıprattı.

DOĞAL TOPLUMUN SAVUNUSU

Edmund Burke

Burke’ün siyasi düşünce tarihinde ayrıksı bir yere sahip bu metin, iktidarın doğasına dair sarsıcı bir sorgulama sunar. Devletin tüm biçimlerini zorbalığın farklı yüzleri olarak değerlendirir ve yasanın, şiddeti nasıl meşrulaştırdığını gösterir.