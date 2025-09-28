Haftanın kitap önerileri

BirGün Pazar olarak her hafta Kültür sayfamızda, bu dönemde yazılan yeni kitapların bir seçkisini okurlarımıza sunuyoruz.

Edebiyattan tarihe, teoriden çeviriye farklı konu başlıklarından ilgi çeken eserlerin müstakbel okurlarının gözünden kaçmaması adına yaptığımız bu seçkide bu hafta beş farklı eser bulunuyor.

Yankı Yazgan’dan Aşk Bir Hastalık Mı?, Jane Hawking’den Stephen’la Hayatım, HarrIet Armstrong’dan Sana Dünyayı Göstermek İsterdim, Theresa MacPhail’den Alerjik ve William Faulkner’den Bir Rahibeye Ağıt eserlerinin kısa tanıtımlarını okurlarımıza sunuyoruz.

AŞK BİR HASTALIK MI?

Yankı Yazgan

Aşk bir hastalık mı?” bu kitapta kendi cevabını arayan birçok sorudan sadece bir tanesi. Bunun dışında Türk kahvesinden yol bulmaya dek pek çok sorunun cevabı bu kitapta sizi bekliyor.

SONSUZLUĞA YOLCULUK - STEPHEN’LA HAYATIM

Jane Hawking

Stephen Hawking’in ilk eşi Jane Hawking, bu etkileyici anı kitabında olağanüstü evliliklerinin iç yüzünü ayrıntılı bir şekilde anlatıyor. Jane Hawking’in samimi anlatımı, hastalıklarla mücadele eden herkes için ilham verici bir nitelik taşımakta.

SANA DÜNYAYI GÖSTERMEK İSTERDİM

Harriet Armstrong

Romanın isimsiz anlatıcısı, üniversitenin son sınıfındaki genç kız, kampüs mutfağında karşılaştığı Luke’a sırılsıklam âşık olur. Artık onu düşünmediği tek bir an bile yoktur. Çevresindeki dünyayı gözlemlemeye, hayatla bağlantı kurmaya çalışır.

ALERJİK

Theresa MacPhail

Alerjinin aslında ne kadar tuhaf bir şey olduğunu hiç düşündünüz mü? Polen, ev tozu, fındık fıstık, arı zehri gibi çoğu insanı pek etkilemeyen maddeler bazı insanları perişan edebiliyor, hatta ciddi durumlarda öldürebiliyor. Neden?

BİR RAHİBEYE AĞIT

William Faulkner

Faulkner’ın 1949’da kazandığı Nobel Edebiyat Ödülü’nden sonra yayımladığı ilk roman olan Bir Rahibeye Ağıt (1951), yazarın iki koldan ilerleyen anlatı yaklaşımının en farklı örneklerinden biri.