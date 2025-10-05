Haftanın kitap önerileri

BirGün Pazar olarak her hafta Kültür sayfamızda, bu dönemde yazılan yeni kitapların bir seçkisini okurlarımıza sunuyoruz.

Edebiyattan tarihe, teoriden çeviriye farklı konu başlıklarından ilgi çeken eserlerin müstakbel okurlarının gözünden kaçmaması adına yaptığımız bu seçkide bu hafta beş farklı eser bulunuyor.

Nicolae Iorga’dan Bizans’tan Sonraki Bizans, Rob Boddice’den Acının Tarihi, Kolektif yazarlardan Çöküşten Önce: Umutlar ve Kaygılar, Ayşe Kulin’den Aylardan Kasım Günlerden Perşembe ve Sophokles’ten Antigone eserlerinin kısa tanıtımlarını okurlarımıza sunuyoruz.

BİZANS’TAN SONRAKİ BİZANS

Nicolae Iorga

Doğu Avrupa`nın 20. yüzyıldaki en önemli entelektüel simalarından Nicolae Iorga`nın başyapıtı olarak değerlendirilen eser yayımlanmasından neredeyse yüz yıl sonra ilk kez Türkçe olarak okurlarla buluşuyor.

ACININ TARİHİ

Rob Boddice

Tıp tarihi, bilmenin tarihi olduğu kadar bilgiyi üretme ve yeniden üretme, biyopolitik ve biyokültürel bir müdahaledir de. Ancak Boddice, modern tıbbı sorgulamakla birlikte, hurafelere pabuç bırakmadan, bilimin içinden yanıtlar üretir.

ÇÖKÜŞTEN ÖNCE: UMUTLAR VE KAYGILAR

Kolektif

Çeyrek yüzyılı bulan iktidarın ardından gelinen yer laiklik ve demokrasinin tümüyle ortadan kaldırıldığı, halkın büyük çoğunluğunun açlık ve sefalete sürüklendiği, ancak yıkılmaya mahkum bir düzenden başka bir şey değil.

AYLARDAN KASIM GÜNLERDEN PERŞEMBE

Ayşe Kulin

"İstedim ki okurlarımı bu kitapta İyi Asker ve Kurucu Devlet Adamı Atatürk’ün değil, çocuk Mustafa’nın, delikanlı Mustafa Kemal’in, dost, âşık, evli, boşanmış ve en sonunda hasta ama her dem yalnız bir adamın iç dünyasına götüreyim."

ANTIGONE

Sophokles

Antik Yunan tiyatrosunun en güçlü seslerinden Sophokles, otoriteyle vicdanı arasında kalan bireyin adalet arayışını Antigone’de ölümsüzleştirmiştir. Antigone trajedisi, iktidarların sınırları ve adaletin kırılganlığıyla okuru baş başa bırakıyor.