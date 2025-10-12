Haftanın kitap önerileri

BirGün Pazar olarak her hafta Kültür sayfamızda, bu dönemde yazılan yeni kitapların bir seçkisini okurlarımıza sunuyoruz.

Edebiyattan tarihe, teoriden çeviriye farklı konu başlıklarından ilgi çeken eserlerin müstakbel okurlarının gözünden kaçmaması adına yaptığımız bu seçkide bu hafta beş farklı eser bulunuyor.

Murathan Mungan’dan Ley Hatları, Eduardo Galeano’dan Sevmenin Kitabı, Lee Su-Yeon’dan Telefon Kulübesindeki Kız, Zeliha Bürtek’ten Sosyal Çürüme ve Derya Gürses Tarbuck’tan Herkes İçin Bilim Tarihi eserlerinin kısa tanıtımlarını okurlarımıza sunuyoruz.

LEY HATLARI

Murathan Mungan

Ley hatları, Murathan Mungan’ın şiir sanatı üzerine görüşlerini, notlarını içeren poetik kitapçıklar dizisinin ikinci kitabı. Fragmanlar tarzında ilerleyen dizinin ilk kitabı ise küre idi.

SEVMENİN KİTABI

Eduardo Galeano

Sevmenin bir kitabı olabilir mi? Eduardo Galeano’ya göre, evet. Çünkü onun kaleminde sevmek, yalnızca bir duygu değil; dünyayı değiştiren bir güç, insanı insana yaklaştıran bir özgürlük alanıdır.

TELEFON KULÜBESİNDEKİ KIZ

LEE SU-YEON

Bu dünyadan kendi isteğiyle göç eden birinin aklından ve kalbinden son geçenleri duymak ister miydiniz? Dünyanın en hüzünlü hikâyelerinin toplandığı merkezin yakınlarında, tek başına duran ankesörlü bir telefon kulübesi.

SOSYAL ÇÜRÜME

Zeliha Bürtek

Türkiye ’de her geçen gün daha da derinleşen ekonomik kriz, toplumun tüm kesimlerini etkiliyor. Ama gerçekten yaşadığımız her sorun sadece ekonomiden mi kaynaklanıyor? Gülşen İşeri Zeliha Bürtek ile bu konular üzerine konuştu.

HERKES İÇİN BİLİM TARİHİ

Derya Gürses Tarbuck

Yıllar evvel başlattığı bilim herkes içindir en çok da halk içindir şiarıyla başlattığı kamuya açık yayın ve söyleşiler neticesinde Derya Gürses Tarbuck, bu defa da bilim tarihini herkese sunuyor.