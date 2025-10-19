Haftanın kitap önerileri

BirGün Pazar olarak her hafta Kültür sayfamızda, bu dönemde yazılan yeni kitapların bir seçkisini okurlarımıza sunuyoruz.

Edebiyattan tarihe, teoriden çeviriye farklı konu başlıklarından ilgi çeken eserlerin müstakbel okurlarının gözünden kaçmaması adına yaptığımız bu seçkide bu hafta beş farklı eser bulunuyor.

Onur İşçi & Samuel J. Hirst’ten Kızıl Yıldız, Sophie Lewis’ten Ailenin İlgası, Peter May’den Koşucu, Sadık Güleç , Osman Çaklı’dan Yeni Nesil Çeteler ve Platon’dan Phaidon eserlerinin kısa tanıtımlarını okurlarımıza sunuyoruz.

YENİ NESİL ÇETELER

Sadık Güleç , Osman Çaklı

İstanbul’un yoksul semtlerinde yükselen bir dip dalgası var. Küçük mekân kurşunlamaları ile başlayıp medyada çok dikkat çekmeden oluşumunu güçlendiren bu dip dalgası, ilk olarak Gülsuyu’nda sosyalist bir gencin öldürülmesiyle yüzeye çıktı.

PHAIDON

Platon

Platon Sokrates’in son gününde yaptığı bu sohbeti felsefenin icrası ve erdemli yaşam üzerine bir manifesto haline getirmiş, onun kalemiyle yazılmış Phaidon felsefe tarihinin anıt metinlerinden biri olmuştur.

KIZIL YILDIZ

Onur İşçi & Samuel J. Hirst

Kızıl Yıldız, Lenin’den Stalin’e, Kruşçev’den Gorbaçov’a kadar uzanan dönemde yalnızca liderlerin kararlarını değil, sıradan insanların umutlarını, korkularını ve alışkanlıklarını da gözler önüne seriyor.

AİLENİN İLGASI

Sophie Lewis

Aile hakkında konuşmamız gerekiyor. Şanslı doğanlar için aile, sevgi ve şefkat dolu olabilir ama birçok kişi için terk edilme, ihmal, istismar ve şiddet anlamına gelen acının mekânıdır.

KOŞUCU

Peter May

Çinli yüzücü, uluslararası bir yarışmanın hemen öncesinde intihar ederek ülkesinin Amerikalılara karşı zafer umutlarını yerle bir eder. Olimpiyat haltercisi, Pekinli sevgilisinin kollarında ölür.