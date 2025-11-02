Haftanın kitap önerileri

BirGün Pazar olarak her hafta Kültür sayfamızda, bu dönemde yazılan yeni kitapların bir seçkisini okurlarımıza sunuyoruz.

Edebiyattan tarihe, teoriden çeviriye farklı konu başlıklarından ilgi çeken eserlerin müstakbel okurlarının gözünden kaçmaması adına yaptığımız bu seçkide bu hafta dört farklı eser bulunuyor.

EVRENİN, YAŞAMIN VE TOPLUMUN EVRİMİ

Alaeddin Şenel, Çağatay Tarhan, Ender Helvacıoğlu, Mehmet Sakınç, Özgürcan Özdoğru

Kültürel evrimin en yüksek ürünü yapay zekâ da kapital sahibi azınlık sınıflarının tekelinde görünse bile, bilgi edinmenin “kolektif üretim” ürünleri olduğu unutulmamalıdır. Kültürel birikim ürünlerine internetten “satın almadan” erişilebilmesinin tünelden çıkışı gösteren bir ışık olduğu söylenebilir. Evrimin çeşitli görünümleriyle ilgili yazılar da bunu göstermektedir. Alâeddin Şenel

BELGELERLE MHP TARİHİ

Özay Göztepe

Kitaptaki başlıklar, haberler, yazılar, açıklamalar gösteriyor ki Ülkü Ocakları ve MHP, herkesin bildiği ancak sır saydığı hakikatlerin tam ortasındadır. Kontrgerilla vardır ve derin devlet denilen, görünen devletle elde tırnak gibi bütünleşmiş yapının gizlenemez aparatlarıdır. Bununla mücadele etmek, “temiz eller” sloganıyla açılan üç beş soruşturmaya bu yapıyı yenmek mümkün mü?

DEV-GENÇ 1960-1980 GENÇLİK VE MÜCADELESİ

DEV-GENÇ savunmasından derlenerek hazırlanan bu kitap, DEV-GENÇ deneyini bugünün devrimci gençlerine aktarmak ve onların mücadelesine mütevazı da olsa bir katkı yapmak amacıyla hazırlanmıştır. Elbette bizi bu kitabı yeniden basmaya sevk eden, bunun için heyecan veren ise 19 Mart’ta barikatları aşarak sokakları dolduran gençliğin gelişen devrimci muhalefetinin yarattığı umut dalgası olmuştur.

ÇÖKÜŞTEN ÖNCE - UMUTLAR VE KAYGILAR

Gelinen yer laiklik ve demokrasinin tümüyle ortadan kaldırıldığı, halkın büyük çoğunluğunun açlık ve sefalete sürüklendiği, ancak toplumun en gerici unsurlarının, tarikatların, cemaatlerin, çetelerin ve emperyalist güçlerin desteğiyle ayakta durabilen, yıkılmaya mahkum bir düzenden başka bir şey değil. Türkiye şimdi siyasal İslamcı rejimin çöküşünden önce, umutlar ve kaygılarla birlikte gerçekten yeni bir düzen arayışının sancıları içinde.