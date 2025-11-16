Haftanın kitap önerileri

BirGün Pazar olarak her hafta Kültür sayfamızda, bu dönemde yazılan yeni kitapların bir seçkisini okurlarımıza sunuyoruz.

Edebiyattan tarihe, teoriden çeviriye farklı konu başlıklarından ilgi çeken eserlerin müstakbel okurlarının gözünden kaçmaması adına yaptığımız bu seçkide bu hafta dört farklı eser bulunuyor.

ÖRÜMCEK BURGACI

Alper Canıgüz

Alper Canıgüz’ün yeni romanı Örümcek Burgacı, ütopya ile distopya arasındaki çizginin belirsizleştiği evreninde, okuru baş döndürücü bir maceraya davet eden son derece özgün bir retro bilim-kurgu/polisiye.

21. YÜZYILDA EMPERYALİZM

John Smith

2017 yılında Paul A. Baran–Paul M. Sweezy Ödülü’ne layık görülen 21. Yüzyılda Emperyalizm, küresel kapitalizmin yapısal dinamiklerine dair kapsamlı analizler ve radikal eleştiriler sunuyor.

MİRAS

Nejat İşler

Sene 2000, mevsimlerden bahar. En kıymetli dostu, abisi, evine uğramadan günü bitirmediği Barış Abi ve kızı “Şoför Nebahat” Güler’le, kıvrıla kıvrıla inen Ege yollarında ilerleyen, gencecik bir Nejat İşler. Verilen sözler, kurulan dengeler, el yordamıyla yoklanan hisler…

HAREKET FELSEFESİ

Thomas Nail

Thomas Nail, uzun yıllar süren etkileyici çalışmalarını sentezleyerek ve genişleterek, hareketin insanlık ve doğa tarihinde nasıl başat bir güç olduğunu kapsamlı bir şekilde ortaya koymaktadır.