Haftanın kitap önerileri

BirGün Pazar olarak her hafta Kültür sayfamızda, bu dönemde yazılan yeni kitapların bir seçkisini okurlarımıza sunuyoruz.

Edebiyattan tarihe, teoriden çeviriye farklı konu başlıklarından ilgi çeken eserlerin müstakbel okurlarının gözünden kaçmaması adına yaptığımız bu seçkide bu hafta dört farklı eser bulunuyor.

DEVLETİN CEBİNDEN BÜYÜK SİMBİYOZ

Çiğdem Toker

Gazeteci-Yazar Çiğdem Toker’in yeni kitabı Devletin Cebinden-Büyük Simbiyoz kitabı, otoyol, havalimanı, tünel gibi mega projelerin ardına gizlenen politik-ekonomik denklemi, devlet ile inşaat sermayesi arasındaki karşılıklı beslenme ilişkisini ifşa ediyor.

YÜKSELİŞ

Martin Macinnes

Rotterdam’da doğup büyüyen Leigh mutsuz ailesinden, dengesiz babasından kaçarak denize sığınır. Henüz çocukken denizaltı dünyasından büyülenen Leigh, deniz biyolojisinde uzmanlaşır ve arkaik organizmaları incelemek için dünyayı dolaşır.

BAHÇIVAN VE ÖLÜM

Georgi Gospodinov

Bu kitabında Georgi Gospodinov, yeri doldurulamaz bir kayıp karşısında hissettiklerini içten ve etkileyici bir dille aktarırken, aynı zamanda hayat ve ölüm üzerine, sevgi ve yas üzerine, varoluşumuzu anlamlandıran ve yola devam etmemizi sağlayan şeyler üzerine derin bir tefekküre dalıyor.

EKONOMİ POLİTİK VE MARKSİST ELEŞTİRİSİ

Sungur Savran

Ekonomi Politik ve Marksist Eleştirisi, Sungur Savran’ın doktora tezinin kitaplaştırılmış halidir. Bu kitap üç ayrı amaçla okunabilir. Önce, Karl Marx’ın kapitalist üretim tarzı analizinin özenli bir sergilemesi olarak. Bunun için kitabın Marx’a ilişkin iki ana bölümünü okumak yeterli olacaktır.